El revuelo nacido de una broma: ¿qué hay detrás de la declaración de Trump sobre Dana White?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró los informes sobre haber ofrecido al jefe de la UFC Dana White el puesto de portavoz de la Casa Blanca. Según él, fue solo una broma hecha en uno de los días difíciles de comunicación con la prensa, pero los medios de comunicación lo tomaron en serio.

Periodistas y una broma inesperada

Donald Trump señaló que en uno de los días más complicados en cuanto a la relación con la prensa, le vino a la mente el nombre de su conocido amigo Dana White. Después de eso, le dijo algo inesperado al grupo de periodistas:

«Saben, creo que voy a nombrar a Dana White como mi nuevo portavoz», — dijo Trump.

Según el presidente, este comentario fue solo un poco de diversión y una broma sobre el tema del día, pero los representantes de los medios lo tomaron completamente en serio y lo convirtieron en una noticia sensacionalista. Como resultado, comenzaron a recibir llamadas incesantes.