El revuelo nacido de una broma: ¿qué hay detrás de la declaración de Trump sobre Dana White?

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El revuelo nacido de una broma: ¿qué hay detrás de la declaración de Trump sobre Dana White?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró los informes sobre haber ofrecido al jefe de la UFC Dana White el puesto de portavoz de la Casa Blanca. Según él, fue solo una broma hecha en uno de los días difíciles de comunicación con la prensa, pero los medios de comunicación lo tomaron en serio.

Periodistas y una broma inesperada

Donald Trump señaló que en uno de los días más complicados en cuanto a la relación con la prensa, le vino a la mente el nombre de su conocido amigo Dana White. Después de eso, le dijo algo inesperado al grupo de periodistas:

«Saben, creo que voy a nombrar a Dana White como mi nuevo portavoz», — dijo Trump.

Según el presidente, este comentario fue solo un poco de diversión y una broma sobre el tema del día, pero los representantes de los medios lo tomaron completamente en serio y lo convirtieron en una noticia sensacionalista. Como resultado, comenzaron a recibir llamadas incesantes.

Parámetros y detalles del evento

Información e indicadores clave

Personajes principales

Donald Trump (presidente de EE. UU.) y Dana White (presidente de la UFC)

Puesto discutido

Puesto de portavoz de la Casa Blanca

Origen de la declaración

Una broma hecha en uno de los días difíciles con la prensa

Reacción de los medios

Los periodistas tomaron la broma en serio y la discutieron ampliamente

Reflexión final de Trump

«Pensamos que podíamos divertirnos un poco e invitamos a Dana aquí. Él habría sido un excelente portavoz»

«Pensamos que podíamos divertirnos un poco e invitamos a Dana aquí. Él habría sido un excelente portavoz», — añadió el líder estadounidense.

Dana White y el entorno de la Casa Blanca

Es bien sabido que Donald Trump y Dana White son amigos cercanos desde hace muchos años. A menudo aparecen juntos en los torneos de la UFC y se apoyan abiertamente. Aunque este asunto del portavoz comenzó como una broma, la posibilidad de ver a una personalidad tan brillante en el equipo de la Casa Blanca fue discutida con gran interés por fans y expertos.

En su opinión, si Dana White realmente ocupara el puesto de portavoz de la Casa Blanca, ¿qué estilo habría elegido para comunicarse con los periodistas? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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