Una diferencia de 1,5 metros: el encuentro entre la mujer más baja y la más alta del mundo

La india Jyoti Amge mide 62,8 centímetros, mientras que la turca Rumeysa Gelgi mide 215,16 centímetros. La diferencia de altura entre ambas es de 152,36 centímetros, es decir, casi 1,5 metros.

La mujer más baja del mundo, Jyoti Amge, y la más alta, Rumeysa Gelgi, se conocieron por primera vez en 2024. Su encuentro único tuvo lugar con motivo del Guinness World Records Day en el Reino Unido, en la ciudad de Londres.

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Se reunieron en el famoso hotel The Savoy de Londres, donde tomaron el té, conversaron e intercambiaron regalos. Curiosamente, a pesar de la gran diferencia física, Jyoti y Rumeysa comparten muchos intereses. Ambas disfrutan de la moda, el maquillaje, el cuidado personal y la manicura.

Tras el encuentro, Rumeysa comentó que conocer a Jyoti era un momento que esperaba desde hacía mucho tiempo. Jyoti expresó su alegría por conocer a la mujer más alta del mundo. A pesar de algunas barreras idiomáticas, lograron conectar rápidamente y establecer una relación cálida.

Ahora se acerca el Guinness World Records Day 2026, que se celebrará el jueves 19 de noviembre. Este evento anual reúne a personas con talentos inusuales y récords de todo el mundo, demostrando la gran diversidad de las capacidades humanas.