Un joven ingeniero kazajo sorprende a Internet al fabricar un modelo de motor de coche real con cartón

Un joven creador que vive en Kazajistán ha atraído la atención de los usuarios de Internet con su inusual invento. Logró fabricar un modelo detallado de un motor de automóvil utilizando simple cartón.

El joven ingeniero prestó especial atención a cada detalle al crear la estructura. Se añadieron muchas piezas pequeñas al modelo, intentando reflejar con la mayor precisión posible la estructura y el mecanismo de funcionamiento de un motor de coche real.

Cabe destacar que no se requirieron materiales costosos ni equipos complejos para realizar este trabajo creativo. El joven inventor creó una construcción única con la ayuda de cartón común, imaginación y habilidad.

Su trabajo ha despertado interés en las redes sociales y está recibiendo elogios de muchos usuarios. Algunos ven en él a un joven talento que podría convertirse en un gran ingeniero o mecánico automotriz en el futuro.