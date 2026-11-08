Propuesta sensacional de Trump: Dana White propuesto como portavoz de la Casa Blanca

Un evento inesperado y sensacional ha sacudido la escena política estadounidense y el mundo del deporte. El presidente de EE. UU., Donald Trump, propuso en su red social «Truth Social» al presidente de la UFC, Dana White, para ocupar el cargo de portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, según medios extranjeros influyentes, incluyendo CNN el jefe de la promoción ha rechazado oficialmente aceptar este alto cargo político.

La inusual declaración de Trump y la alusión a Khabib e Islam

El jefe de la Casa Blanca expresó su serio deseo de ver a su amigo cercano, Dana White, al frente del servicio de prensa del país:

«Un verdadero luchador»: Trump describió a White como un «luchador y organizador increíble», destacando que se necesita a alguien tan decidido para las relaciones con los medios;

La broma sobre involucrar a estrellas de la UFC: El presidente estadounidense incluso sugirió a White invitar a estrellas como los ex y actuales campeones de la UFC, Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, a la Casa Blanca como «asistentes»;

25 años de amistad: Trump y Dana White mantienen una estrecha amistad desde hace más de 25 años, y no es la primera vez que el jefe de Estado convoca a estrellas del deporte para unirse al gobierno.

La reacción de Dana White y la razón del rechazo

Tan pronto como apareció la propuesta, se observó una gran resonancia en las redes:

Foto «Hacia un nuevo capítulo»: White publicó inicialmente una foto humorística en su red social donde aparece detrás del podio de la Casa Blanca, con el comentario «Hacia un nuevo capítulo»;

Ausencia de ambiciones políticas: Sin embargo, pronto quedó claro que sus actividades como promotor siguen siendo su prioridad. White rechazó la oferta debido a sus planes y ocupaciones en la UFC, además de no tener interés en un cargo político.

¿Por qué estaba vacante el puesto?

Los cambios al frente del servicio de prensa de la Casa Blanca están relacionados con un vacío repentino: