El Neftchi derrota al Bunyodkor con una goleada y consolida su liderato

Uno de los partidos aplazados de la 26.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán tuvo lugar en Ferganá. Los locales, el Neftchi, recibieron al Bunyodkor de Taskent y, ante su afición, lograron una victoria contundente y amplia de 4-0. La victoria está asegurada.

Detalles de un encuentro cargado de goles

Desde los primeros minutos, el equipo de Ferganá mostró un fútbol ofensivo y presionó con fuerza la defensa rival. Como resultado, el marcador se abrió rápidamente:

Minuto 7: Vladimir Jovović abrió el marcador y puso a su equipo por delante.

Minuto 11: Khurshid Giyosov amplió la diferencia y puso el 2-0 en el marcador.

Minuto 55: Al inicio de la segunda parte, Khurshid Giyosov volvió a marcar y firmó su doblete.

Minuto 74: El experimentado centrocampista Jamshid Iskanderov anotó el cuarto gol, sentenciando el destino del partido.

Estadísticas del encuentro Información Equipos Neftchi — Bunyodkor Marcador 4-0 (victoria amplia) Goleadores Jovović (7'), Giyosov (11', 55'), Iskanderov (74') Situación en el torneo Neftchi es líder con 64 puntos, Bunyodkor tiene 26 puntos (14.ª posición)

Alineaciones

Los entrenadores de ambos equipos presentaron las siguientes alineaciones iniciales para este importante duelo:

Alineación del Neftchi: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Vladimir Jovović (Ibrohimxalil Yuldoshev, 61'), Khurshid Giyosov, Jamshid Iskanderov, Asilbek Jumayev (Bilolxon Toshmirzayev, 56'), Anvarjon Gofurov, Zoran Marušić (Nurbek Sarsenbayev, 61'), Farrukh Sayfiyev (Muxsinjon Ubaydullayev, 61'), Koffi Kouao (Izzatillo Pulatov, 74').

Alineación del Bunyodkor: Abdumavlon Abduljalilov, Matija Krivokapić (Islom Anvarov, 70'), Amir Turakulov, Shahzodjon Nematjonov (Eldor Naimov, 60'), Narimonjon Akhmadjonov (Abdurahmon Sulaymonov, 79'), Nosirjon Abdusalomov, Abdulhamid Ikromov (Sardor Abdunabiyev, 70'), Alijon Bekmurotov, Shamsiddin Tursunmaxamadov, Ivan Bukrin, Mirkamol Annamatov (Muzaffar Olimjonov, 60').

Además, durante el encuentro, Mirkamol Annamatov (41') e Ivan Bukrin (68') del Bunyodkor fueron amonestados por el árbitro.

Tras esta victoria, el Neftchi suma 64 puntos y consolida su liderato en la tabla. Por su parte, las «golondrinas» se mantienen en la 14.ª posición con 26 puntos.

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