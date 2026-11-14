El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, publicó un artículo especial para la prestigiosa agencia de noticias japonesa Kyodo News . En su intervención, analizó profundamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán desde la perspectiva del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, centrando la atención en los problemas de seguridad global.

Derecho internacional y el peligro de los ataques preventivos

El ministro enfatizó que el principio más importante del orden internacional formado tras la Segunda Guerra Mundial es la limitación estricta de la fuerza mediante la ley. Ningún Estado tiene derecho a anteponer sus intereses a las normas imperativas del derecho internacional.

Araghchi destacó especialmente los siguientes puntos:

El peligro de los ataques preventivos: Si se permite a los Estados atacarse mutuamente bajo el pretexto de posibles amenazas futuras, todo el sistema jurídico internacional se desmoronará. En tales condiciones, la seguridad de ningún país estará garantizada.

Violación de la Carta de la ONU: Los ataques realizados por Estados Unidos e Israel se llevaron a cabo sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual es totalmente contrario al Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe la agresión contra la soberanía de los Estados.

Derecho a la legítima defensa: Se señaló que Teherán mantiene el derecho legítimo a defenderse en respuesta a cualquier ataque armado, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de la ONU.

Ejes principales de la declaración Reglas y objetivos fundamentales Limitación del uso de la fuerza Es necesario limitar la fuerza con la ley para mantener el orden internacional Responsabilidad jurídica Detener las acciones militares ilegales y reparar los daños es una obligación Seguridad global Este asunto no solo concierne a Irán, sino a la estabilidad de todo el mundo

Obligación de responsabilidad y reparación

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán subrayó firmemente que el cese inmediato de las acciones militares ilegales y la reparación de los daños causados no son un gesto político, sino una obligación jurídica estricta. Según él, este problema está ligado no solo a los intereses de Irán, sino a la preservación de la primacía del derecho internacional en todo el mundo.

Este artículo está generando amplios debates en la comunidad internacional y en los círculos diplomáticos.

¿Cree usted que, en la situación geopolítica actual, las organizaciones internacionales y la ONU logran influir lo suficiente en la prevención de conflictos armados entre Estados? ¡Deje su opinión en los comentarios!