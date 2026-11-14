«Si la fuerza se impone sobre la ley...»: Declaración impactante del ministro de Asuntos Exteriores de Irán
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, publicó un artículo especial para la prestigiosa agencia de noticias japonesa Kyodo News . En su intervención, analizó profundamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán desde la perspectiva del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, centrando la atención en los problemas de seguridad global.
Derecho internacional y el peligro de los ataques preventivos
El ministro enfatizó que el principio más importante del orden internacional formado tras la Segunda Guerra Mundial es la limitación estricta de la fuerza mediante la ley. Ningún Estado tiene derecho a anteponer sus intereses a las normas imperativas del derecho internacional.
Araghchi destacó especialmente los siguientes puntos:
El peligro de los ataques preventivos: Si se permite a los Estados atacarse mutuamente bajo el pretexto de posibles amenazas futuras, todo el sistema jurídico internacional se desmoronará. En tales condiciones, la seguridad de ningún país estará garantizada.
Violación de la Carta de la ONU: Los ataques realizados por Estados Unidos e Israel se llevaron a cabo sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual es totalmente contrario al Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe la agresión contra la soberanía de los Estados.
Derecho a la legítima defensa: Se señaló que Teherán mantiene el derecho legítimo a defenderse en respuesta a cualquier ataque armado, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de la ONU.
Ejes principales de la declaración
Reglas y objetivos fundamentales
Limitación del uso de la fuerza
Es necesario limitar la fuerza con la ley para mantener el orden internacional
Responsabilidad jurídica
Detener las acciones militares ilegales y reparar los daños es una obligación
Seguridad global
Este asunto no solo concierne a Irán, sino a la estabilidad de todo el mundo
Obligación de responsabilidad y reparación
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán subrayó firmemente que el cese inmediato de las acciones militares ilegales y la reparación de los daños causados no son un gesto político, sino una obligación jurídica estricta. Según él, este problema está ligado no solo a los intereses de Irán, sino a la preservación de la primacía del derecho internacional en todo el mundo.
Este artículo está generando amplios debates en la comunidad internacional y en los círculos diplomáticos.
¿Cree usted que, en la situación geopolítica actual, las organizaciones internacionales y la ONU logran influir lo suficiente en la prevención de conflictos armados entre Estados? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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