Revolución en el fútbol: la FIFA estudia ampliar el Mundial a 64 selecciones

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se prepara para una de las mayores reformas de su historia. El organismo ha anunciado una licitación oficial para estudiar la posibilidad de aumentar a 64 el número de participantes en la fase final del Mundial centenario de 2030. Así lo informó The Press Association.

Según la fuente, la FIFA planea contratar a una agencia independiente para evaluar de forma autónoma la idea de ampliar aún más el formato de la Copa del Mundo. No se trata de una simple idea teórica, sino de un proyecto con plazos concretos.

Zamin.uz analiza los detalles de este cambio histórico y su posible impacto en el mundo del fútbol.

Análisis listo para el 11 de septiembre: planes concretos

Según los documentos oficiales, la FIFA ha acelerado el proceso de licitación:

Plazo de recepción de solicitudes: hasta el 7 de agosto ;

Decisión final sobre la licitación: 14 de agosto ;

Plazo de presentación del informe analítico por parte de la agencia independiente: 11 de septiembre.

Esto demuestra que la directiva de la FIFA quiere contar con la información necesaria para tomar una decisión estratégica definitiva sobre este asunto ya en otoño de este año.

Infantino y Domínguez: ¿Quién está detrás del proyecto?

Cabe recordar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había declarado abiertamente que la cuestión de ampliar el Mundial a 64 selecciones se pondría sobre la mesa y se debatiría.

Esta ambiciosa iniciativa fue propuesta inicialmente por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Él sugirió celebrar el Mundial de 2030 —el centenario del primer campeonato de la historia del fútbol— de esta manera, con un formato ampliado y globalizado sin precedentes. Un formato así aumentaría drásticamente las posibilidades de muchas selecciones pequeñas del mundo (incluida la selección nacional de Uzbekistán) de clasificarse para el torneo.

Cifras astronómicas: ¿Cómo cambiará el formato?

Según USA Today, si este proyecto se lleva a cabo, el número de partidos en la Copa del Mundo alcanzará una magnitud inimaginable.

Según el plan actual:

Número de selecciones: Aumentará de 48 en 2026 a 64 en 2030. Número de partidos: En lugar de los 104 encuentros de 2026, en 2030 se disputarán 128 partidos.

Nuevo formato: Las selecciones se dividirán en 16 grupos de 4 equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la fase de eliminatorias (dieciseisavos de final). Lo más importante es que la FIFA planea no aumentar la carga de partidos por selección: los finalistas jugarán tres partidos en la fase de grupos y hasta cinco en las eliminatorias (un total de 8), escribe USA Today. Este es un factor crucial para no perjudicar la salud de los futbolistas.

Evolución del formato de la Copa del Mundo

Indicador 2022 (Catar) 2026 (EE. UU. / Canadá / México) 2030 (Proyecto estimado) Número de equipos 32 48 64 Total de partidos 64 104 128 Número de grupos 8 (de 4) 12 (de 4) 16 (de 4) Partidos del campeón 7 8 8

Conclusión y análisis: ¿Oportunidad histórica o pérdida de calidad?

La idea de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones genera reacciones divididas en el mundo del fútbol. Por un lado, esto crea una oportunidad histórica para que los países más pequeños (incluida la selección de Uzbekistán) se clasifiquen y se luzcan en el torneo. Esto se alinea con la misión de la FIFA de globalizar el fútbol y disparará los ingresos comerciales del organismo a niveles astronómicos.

Por otro lado, los críticos temen que un número excesivo de participantes provoque una caída en el nivel de juego y una disminución del interés de los aficionados. La infraestructura necesaria para albergar 128 partidos probablemente solo esté al alcance de países muy ricos y grandes.

La contratación de una agencia independiente por parte de la FIFA demuestra su deseo de fundamentar científica y económicamente ambos puntos de vista y tomar la decisión más acertada para el Mundial centenario de 2030. Si el proyecto es aprobado, seremos testigos de la revolución más sonada en la historia del fútbol en 2030.

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