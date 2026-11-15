¿Qué dijo Zinedine Zidane tras la derrota ante Italia? Les espera un partido crucial

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, compartió sus impresiones antes del partido decisivo contra Turquía, correspondiente a la 6ª jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El técnico subrayó con firmeza que el equipo no debe entrar en pánico tras la derrota por 1-3 ante Italia. RMC Sport recogió las palabras del entrenador.

La derrota ante Italia y la calma de Zidane

Según Zidane, es natural que los jugadores jóvenes del equipo atraviesen momentos difíciles y no hay que hacer una tragedia de ello.

«Creo que estos jugadores están acostumbrados a participar en este tipo de encuentros. Mi mensaje para ellos es siempre el mismo: pase lo que pase, tanto en los buenos como en los malos momentos, hay que mantener una actitud positiva. No entro en pánico y no pienso hacerlo», declaró el entrenador.

Además, añadió que es importante volver al campo solo tres días después del partido contra Italia, señalando que es una excelente oportunidad para cambiar las cosas.

El partido y la situación en el grupo Detalles y estadísticas Equipos Francia — Turquía (Liga de Naciones, 6ª jornada) Posición de Francia Segunda plaza del grupo Condición para pasar a cuartos de final Basta con no perder ante Turquía Estado de Mbappé El capitán ha vuelto y entrena con normalidad

Kylian Mbappéy el partido contra Turquía

En la rueda de prensa, Zidane también se refirió al estado del capitán del equipo, Kylian Mbappé. El entrenador expresó su satisfacción por su regreso al grupo: «Estoy feliz de volver a ver a Kylian Mbappé, nuestro capitán. Entrena con normalidad, todo está bien».

Cabe recordar que la selección francesa ocupa actualmente la segunda posición del grupo. Para obtener el billete a los cuartos de final de la competición, a los franceses les bastará con no perder ante Turquía. El encuentro comenzará hoy, 15 de noviembre, a las 20:45 (hora local).

¿Crees que la selección francesa dirigida por Zinedine Zidane logrará un resultado positivo contra Turquía? ¡Deja tu opinión en los comentarios!