Liga de Naciones: Inglaterra vence a España, Bélgica derrota a Italia con goleada

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Liga de Naciones: Inglaterra vence a España, Bélgica derrota a Italia con goleada

En Europa, la Liga de Naciones de la UEFA concluyó la sexta jornada de la fase de grupos con partidos intensos y muy disputados. Los encuentros finales, con la participación de las mejores selecciones europeas, dejaron muchos goles y resultados inesperados.

España — Inglaterra: La valiente victoria de los ingleses a domicilio

Uno de los partidos centrales de la jornada tuvo lugar en Madrid entre las selecciones de España e Inglaterra. En un encuentro intenso y lleno de ataques, los visitantes ganaron 3:2. triunfaron.

Harry Kane abrió el marcador de penalti al final de la primera parte, mientras que Ezri Konsa y Morgan White ampliaron la ventaja al inicio de la segunda. Por parte de España, Oyarzabal (de penalti) y Nico Williams anotaron los goles del descuento. Además, el visitante Elliot Anderson fue expulsado tras recibir una tarjeta roja.

Partidos y resultados

Marcadores y eventos principales

España — Inglaterra

2:3 (Oyarzabal, Williams — Kane, Konsa, White)

Bélgica — Italia

4:1 (De Cuyper, Ngoy, Doku, Moreira — Esposito)

Francia — Turquía

2:1 (Topçu p.p., Kroupi — Bardakçı)

Croacia — República Checa

2:1 (Perišić, Majer — Hložek)

La victoria sensacional de Bélgica ante Italia

En el partido disputado en Bruselas, los anfitriones, la selección de Bélgica, derrotaron contundentemente a Italia. Aunque Francesco Esposito adelantó a los visitantes al inicio, los belgas respondieron con cuatro goles. Maxim De Cuyper, Cyril Ngoy, Jérémy Doku y Stanislav Moreira marcaron para darle a su equipo una gran victoria por 4:1. brindaron.

El éxito de Francia y Croacia

La selección de Francia, que recibió a Turquía, también sumó los tres puntos. Un autogol de Topçu y un disparo preciso de Bruno Kroupi dieron la victoria a los franceses (Abdülkerim Bardakçı anotó para los turcos en los últimos minutos). Asimismo, Croacia venció a la República Checa por 2:1 en casa gracias a los goles de Ivan Perišić y Lovro Majer.

En su opinión, ¿qué equipo es el principal favorito para ganar el título esta temporada en la Liga de Naciones? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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