Las alineaciones de Francia e Italia están confirmadas: duelos clave en la Liga de Naciones

Continúa la cuarta jornada de la Liga de Naciones. A las 23:45 hora de Taskent, comienzan dos encuentros cruciales en el Grupo 1 de la Liga A. Francia recibe a Bélgica, mientras que Italia se mide ante Turquía. Se han anunciado las alineaciones iniciales para ambos partidos.

La situación en el Grupo 1 de la Liga A es muy interesante. Francia lidera con 7 puntos, seguida de cerca por Bélgica con 6. Italia suma 4 puntos, mientras que Turquía aún no ha logrado puntuar.

Por ello, los partidos de hoy no solo valen 3 puntos, sino que podrían definir la jerarquía del grupo.

Francia — Bélgica: Zidane ha elegido el once

La selección francesa afronta el duelo contra Bélgica con un equipo fuerte.

Alineación titular de Francia:

Rest — Yoro, Lacroix, Koundé — Diouf, Camavinga, Koné, Akliouche — Barcola, Dembélé, Lepol.

Los anfitriones lideran el grupo con 7 puntos. Bélgica persigue a Francia con 6 puntos.

Por lo tanto, el ganador del encuentro en París tendrá la oportunidad de consolidar su dominio en el grupo.

Bélgica, por su parte, tiene como objetivo oponer una seria resistencia a Francia.

Alineación titular de Bélgica:

Vandevoordt — Ngoy, Seys, Vanaken, Castagne — Lavia, Raskin — Lukebakio, Mechele, Moreira — Lukaku.

La titularidad de Romelu Lukaku como delantero centro demuestra cuál será la principal arma ofensiva de Bélgica.

Italia — Turquía: los anfitriones son favoritos

En paralelo, Italia recibe a Turquía en casa.

Italia ocupa el tercer lugar del grupo con 4 puntos. Turquía sigue sin puntos tras las tres primeras jornadas.

La alineación titular de Italia es la siguiente:

Donnarumma — Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri — Barella, Romano, Doumbia, Vergara — Maldini, Scamacca.

Para Italia, este partido es vital para mejorar su posición en el grupo. Si el equipo gana en casa, tendrá mejores opciones en la lucha por los puestos altos.

Turquía salta al campo sin haber sumado puntos aún.

Alineación titular de Turquía:

Çakır — Çelik, Bardakcı, Kabak, Elmali — Kadıoğlu, Yüksek, Özcan — Kahveci, Akgün, Simsir.

La situación en el grupo se calienta

Los resultados de los dos partidos de la 4ª jornada podrían cambiar drásticamente la situación en el Grupo 1 de la Liga A.

Francia es primera con 7 puntos. Bélgica está a un punto. Italia es tercera con 4 puntos y Turquía es última sin puntos.

Por tanto, cada punto es valioso en el Francia-Bélgica. Para Italia, una victoria contra Turquía sería un paso importante para acercarse a los puestos de arriba.

Especialmente el duelo entre Francia y Bélgica atrae la atención como una lucha directa por el liderato del grupo.

La pregunta principal de hoy es: ¿quién tomará la iniciativa?

Cada jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones cobra mayor importancia. Si Francia vence a Bélgica en casa, consolidará su posición de líder. Una victoria de Bélgica le daría la oportunidad de tomar el mando del grupo.

Para Italia, la tarea es clara: recuperar los puntos perdidos y seguir luchando por los puestos de privilegio.

Turquía, por su parte, saldrá a buscar sus primeros puntos en la competición.

Así, los dos encuentros que comienzan a las 23:45 hora de Taskent podrían definir el panorama del Grupo 1 de la Liga A. Por un lado, el choque entre Francia y Bélgica por el liderato, y por otro, la oportunidad de Italia de escalar posiciones: la intriga principal de la 4ª jornada se concentra en estos dos partidos.