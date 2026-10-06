Show de 14 minutos en Francia: Resultados sorprendentes en la Liga de Naciones

Se disputó la 4ª jornada de la Liga de Naciones. En el Grupo 1 de la Liga A, la selección de Francia goleó a Bélgica, alcanzando los 10 puntos en la competición. Italia venció a Turquía por 3-1, consolidando su posición en el grupo con 7 puntos.

Sin embargo, lo más destacado de la victoria francesa fue la eficacia fulgurante de los suplentes Michael Olise y Désiré Doué. Ambos jugadores participaron en todos los goles de Francia en solo 14 minutos.

La intensidad francesa en 14 minutos

La primera parte del encuentro entre Francia y Bélgica no siguió el guion previsto. Bélgica abrió el marcador en el minuto 35 gracias a un gol de Lukebakio, poniendo a los locales en una situación complicada.

Pero en la segunda parte, Francia aumentó la intensidad.

Désiré Doué, que entró en el minuto 72, empató el partido en el minuto 77. Cuatro minutos después, Cherki puso a Francia por delante.

Michael Olise, que sustituyó a Dembélé en el minuto 60, dejó su huella en los minutos finales del encuentro.

En el minuto 88, Olise marcó el tercer gol de Francia. En el 90+1, volvió a perforar la portería rival, sellando un doblete.

De esta forma, Francia remontó un 0-1 para terminar con una victoria contundente de 4-1.

Lo más curioso es que los suplentes Olise y Doué participaron directamente en los cuatro goles de Francia.

Doué — 1 gol y 2 asistencias, mientras que Olise 2 goles y 1 asistencia registraron.

La entrada de estos dos jugadores dio un impulso serio al ataque francés y cambió el destino del partido en poco tiempo.

Francia lidera con 10 puntos

Tras la victoria sobre Bélgica, Francia alcanzó los 10 puntos.

El equipo de Didier Deschamps consolidó así su liderato en el Grupo 1 de la Liga A. Bélgica se mantiene segunda con 6 puntos.

Lo más importante para Francia es que el equipo supo recuperarse en una situación difícil. Aunque Bélgica marcó primero, los locales supieron transformar su dominio ofensivo en la segunda parte.

Especialmente los dos goles finales demostraron la presión seria que Francia ejerció sobre su rival.

Italia derrotó

a Turquía. En el otro partido del grupo, Italia venció a Turquía por 3-1.

Los italianos abrieron el marcador en el minuto 26 con un gol de Scamacca. Turquía respondió en la segunda parte: Simsir empató en el minuto 61.

Sin embargo, Italia volvió a adelantarse poco después. En el minuto 64, Calafiori puso el 2-1 para los locales.

El punto final del encuentro lo puso Esposito en el minuto 87.

Como resultado, Italia ganó 3-1 y alcanzó los 7 puntos.

Así, en el Grupo 1 de la Liga A, Francia es primera con 10 puntos, Bélgica segunda con 6 e Italia tercera con 7, manteniéndose en la lucha por los primeros puestos.

Ucrania pierde ante Hungría

En el Grupo 2 de la Liga B, Ucrania perdió en casa ante Hungría por 1-2.

Hungría abrió el marcador en el minuto 52 con un gol de Toth. Ucrania solo pudo responder en el minuto 83 a través de Yaremchuk.

Sin embargo, dos minutos después, Singer marcó el gol que dio la victoria a Hungría.

Como resultado, Ucrania se queda con 4 puntos y Hungría sube a 7.

En el otro partido del grupo, Irlanda del Norte y Georgia empataron 0-0.

Irlanda del Norte mantiene el liderato con 8 puntos. Georgia se queda con 2.

Suecia da otro paso importante

En el Grupo 4 de la Liga B, Suecia venció a Rumanía por la mínima.

El único gol del partido fue obra de Gyökeres en el minuto 13.

Con esta victoria por 1-0, Suecia alcanza los 10 puntos y consolida su liderato en el grupo.

En otro encuentro, Bosnia y Herzegovina venció a Polonia por 1-0. El gol de la victoria fue marcado de penalti por Basic en el minuto 84.

Bosnia y Herzegovina alcanza así los 8 puntos. Polonia se queda con 4.

Montenegro vuelve a perder puntos

En el Grupo 2 de la Liga C, no hubo goles en el partido entre Montenegro y Armenia.

Tras el empate 0-0, Montenegro mantiene el liderato con 10 puntos. Armenia tiene 4.

Chipre venció a Letonia por 2-1 en casa.

Letonia se adelantó en el minuto 57 con un gol de Dashkevich. Pero Chipre cambió la situación en la recta final. Kosti empató en el minuto 70 y Edwards dio la victoria a los locales en el 90+4.

Chipre alcanza los 7 puntos con este resultado.

Conclusión principal tras la 4ª jornada

La última jornada de la Liga de Naciones ha intensificado la situación en varios grupos.

Francia lidera su grupo de la Liga A con 10 puntos. Italia, tras vencer a Turquía, llega a los 7. Sin embargo, la fantástica eficacia de Olise y Doué, protagonistas del Francia-Bélgica, fue el evento principal de la noche.

14 minutos — participación en 4 goles.

El gol y las dos asistencias de Doué, junto al doblete y la asistencia de Olise, abrieron el camino para que Francia pasara de un 0-1 adverso a una goleada de 4-1.

En los otros grupos, Suecia llega a 10 puntos, Irlanda del Norte mantiene el liderato con 8 y Hungría logró una victoria importante ante Ucrania.

La Liga de Naciones se acerca a su fase decisiva. Ahora, cada victoria puede impulsar a un equipo a lo más alto, mientras que cada punto perdido puede costar caro en las próximas jornadas.