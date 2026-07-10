Rudi Garcia revela el plan contra España: Bélgica quiere jugar sin miedo

El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, habló sobre el estado de ánimo de su equipo antes del partido de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 contra España.

El técnico reconoció que el rival es favorito, pero enfatizó que Bélgica no afrontará este encuentro con miedo ni presión excesiva.

«Debemos creer en nuestras fuerzas»

Según Rudi Garcia, el aspecto más importante para Bélgica ante España es creer en su propio juego.

«Queremos mostrar nuestra mejor versión contra España. Ante todo, debemos creer en nuestras fuerzas», declaró.

En su opinión, este es el objetivo principal del equipo.

España es favorita, pero Bélgica no quiere retroceder

Garcia reconoció la potencia de la selección española. Recordó que el rival ganó la última Eurocopa y cuenta con una plantilla de alto nivel.

«Por supuesto, España es favorita. Ganaron la última Eurocopa, su nivel es muy alto», subrayó el entrenador.

Sin embargo, el seleccionador belga afirmó que su equipo no saltará al campo solo para defenderse o temer al rival.

«No tenemos miedo ni presión mental»

Rudi Garcia dijo que Bélgica conoce bien la fuerza de España, pero que también confía en sus propias posibilidades.

«No tenemos ningún miedo ni presión mental. Conocemos la fuerza del rival, pero también tenemos nuestras propias fortalezas», dijo.

Según el entrenador, Bélgica pretende aprovechar al máximo esas virtudes.

El objetivo principal: detener a España

Garcia expresó abiertamente su intención de ofrecer una resistencia digna a España y, si surge la oportunidad, eliminar al rival de la competición.

«Estamos decididos a ofrecer una digna resistencia a España y, si es posible, eliminarlos del torneo», declaró el seleccionador belga.

Destacó que el equipo quiere continuar su camino y no tiene intención de detenerse.

¿Cuándo comienza el partido de cuartos de final?

El encuentro de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 entre España y Bélgica comenzará el 10 de julio a las 23:59 (hora de Taskent).

El ganador de este duelo obtendrá el pase a las semifinales. España parte como favorita, pero tras las palabras de Garcia, está claro que Bélgica ve este partido no como una simple prueba, sino como una gran oportunidad.