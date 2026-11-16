¿Qué dijo Thomas Tuchel tras la victoria contra España?

El seleccionador de la selección nacional de Inglaterra Thomas Tuchel compartió sus impresiones tras el intenso y disputado encuentro fuera de casa contra España en la Liga de Naciones (3:2). El técnico inglés no ocultó su satisfacción por el rendimiento de su equipo.

«Jugamos a un alto nivel de principio a fin»

Tras el partido en Madrid ITV , Tuchel elogió el desempeño de su equipo en el campo. Según él, los ingleses superaron a su rival en todos los aspectos del juego:

«En general, hicimos un partido excelente. Fuimos mejores que el rival y jugamos a un alto nivel de principio a fin. Sabíamos que necesitábamos un partido perfecto y lo dimos todo. Fuimos valientes con el balón y pacientes sin él», declaró el entrenador.

Encuentro y estadísticas del equipo Detalles Competición y fase Liga de Naciones de la UEFA, jornada 6 Duelo estelar España — Inglaterra (2:3) Opinión del entrenador Presión alta fuera de casa y victoria totalmente merecida Problema principal Decisiones arbitrales (tarjeta roja y penalti)

Decisiones arbitrales y minutos finales difíciles

Asimismo, el técnico alemán se refirió a ciertas situaciones polémicas del encuentro, en particular a las duras sanciones impuestas. Destacó que necesita entender por qué se sancionó tanto un penalti como una tarjeta roja en la misma jugada:

«La tarjeta roja y el penalti son decisiones serias. Debo entender por qué se aplicaron dos castigos por una sola situación. Los últimos 30 minutos se hicieron muy largos. Pero no quiero insistir demasiado en ello. Hubo muchos aspectos positivos en nuestro juego hasta el minuto 60. Merecimos plenamente la victoria», añadió Tuchel.

Durante el partido, se destacó que los ingleses cerraron bien los espacios en su campo, presionaron activamente al rival y mostraron un espíritu de equipo de primer nivel.

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