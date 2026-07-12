Thomas Tuchel aclara por qué Declan Rice fue sustituido

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Thomas Tuchel aclara por qué Declan Rice fue sustituido

Tras la difícil victoria de la selección de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo, una pregunta inquietaba a muchos: ¿por qué el líder del once inicial, Declan Rice, abandonó el campo en el descanso? El seleccionador Thomas Tuchel reveló que detrás de esta decisión inesperada no solo había un movimiento táctico, sino también serias preocupaciones sobre la salud del jugador. Así lo informa Goal.com. informa.

En el encuentro disputado en Miami, Inglaterra ganó 2-1 y consiguió el pase a las semifinales. Sin embargo, tras la primera parte, con el marcador 1-0 a favor de Noruega, Tuchel decidió sustituir al centrocampista del Arsenal. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que Rice es uno de los jugadores más consistentes en la medular del equipo.

Cambio táctico y el calor de Florida

Según Goal.com, Thomas Tuchel explicó esta decisión debido a las condiciones climáticas extremas de Florida, con un calor y humedad sofocantes. El técnico destacó que los jugadores sufrieron físicamente debido al bochorno. En particular, Ezri Konsa tuvo problemas musculares, mientras que en el caso de Declan Rice, el entrenador buscaba aumentar la capacidad ofensiva.

En el descanso, Tuchel cambió el sistema dando entrada a jugadores ofensivos como Bukayo Saka y Eberechi Eze. "Tomamos esta decisión cuando íbamos perdiendo 1-0 y no cambié de opinión tras el empate. Era necesario para enviar una señal agresiva al equipo. Debíamos jugar más cerca del área rival", afirmó el técnico alemán.

Sin embargo, la táctica no fue la única razón. Declan Rice había tenido problemas de salud antes de este importante duelo. Se perdió dos días de entrenamiento consecutivos debido a una enfermedad y no estaba totalmente recuperado el día del partido. Tuchel admitió que sabía de antemano que el jugador no podría aguantar a un ritmo alto durante 90 minutos.

Estrategia de gestión de cambios

Según el entrenador, intentó ahorrar sus cambios teniendo en cuenta la posibilidad de que el partido se fuera a la prórroga (120 minutos). Si Rice se hubiera agotado a mediados de la segunda parte, habría obligado a un cambio forzado y limitado las opciones del entrenador al final del encuentro. Por ello, el cambio en el descanso se consideró la vía más estratégica.

Ahora, a la selección inglesa le espera en semifinales la Argentina de Lionel Messi. Antes de este choque crucial, el equipo viajará a Kansas City. Tuchel señaló que reducirá la intensidad de los entrenamientos para la recuperación, centrando la atención en mejorar el estado físico de líderes como Declan Rice.

El doblete de Jude Bellingham sin duda da una ventaja psicológica a los ingleses. Pero en el partido contra Argentina, la plena disponibilidad de un mediocentro defensivo como Declan Rice será decisiva para el camino de Inglaterra hacia la final.

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