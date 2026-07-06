Thomas Tuchel descontento con la decisión de la FIFA: ¿Harry Kane pedirá ayuda a Donald Trump?

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, criticó duramente la falta de coherencia en las decisiones disciplinarias de la FIFA. Tras la situación del delantero estadounidense Folarin Balogun, el técnico alemán expresó su descontento con una ironía mordaz. Este caso está generando intensos debates en la comunidad futbolística internacional. Así lo informa Goal.com informa .

El asunto es que la estrella de EE. UU., Folarin Balogun, a pesar de recibir una tarjeta roja directa en el partido contra Bosnia y Herzegovina, vio su suspensión pospuesta por la FIFA al aplicar el artículo 27 del código disciplinario. Como resultado, el jugador pudo disputar los octavos de final contra Bélgica. Según Goal.com, Thomas Tuchel no ocultó su sorpresa ante tal decisión.

Interferencia política y decisión de la FIFA

Los reportes sobre la intervención del nuevo presidente de EE. UU., Donald Trump, dieron un tinte político al suceso. Según se informa, Trump contactó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara el caso de Balogun. Posteriormente, Donald Trump calificó al capitán inglés Harry Kane como un "jugador FANTÁSTICO" en su red Truth Social.

Tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México, se le preguntó a Thomas Tuchel si Harry Kane debería pedir ayuda a Trump para anular la tarjeta roja de su compañero Jarell Quansah, quien fue expulsado en el duelo contra México. Tuchel respondió con ironía: "Quizás sea un buen punto de partida".

El problema de la inconsistencia en las decisiones

Thomas Tuchel teme que la revisión constante de las decisiones arbitrales y del VAR socave los fundamentos lógicos del fútbol. En su opinión, si cada tarjeta amarilla o roja se apela y se anula bajo presión política, el orden del juego se verá comprometido.

«¿Dónde termina esto? Ya no entiendo las reglas. Si la tarjeta amarilla de Declan Rice fue injusta, ¿también la van a retirar? ¿O la de Michael Olise con Francia? Ahora podemos discutir infinitamente cada decisión. Quiero saber dónde se traza la línea, pero no tengo la respuesta», enfatizó el entrenador.

Actualmente, la selección de Inglaterra espera una decisión definitiva sobre la sanción de Jarell Quansah. Sin embargo, el precedente de Balogun ha reforzado las sospechas de que las reglas no son iguales para todos en el fútbol. Los "Three Lions" de Thomas Tuchel continúan preparándose para sus próximos compromisos importantes.