¿Qué dijo Luis de la Fuente tras la dura derrota ante Inglaterra?
El seleccionador nacional de España Luis de la Fuente Liga de Naciones de la UEFA compartió sus impresiones tras el intenso y goleador encuentro disputado en casa contra Inglaterra (2:3). El técnico español no ocultó su satisfacción por la determinación mostrada por su equipo.
«El 0:3 fue un golpe duro para nosotros»
Tras el encuentro en Madrid Teledeporte en declaraciones, de la Fuente destacó que tuvieron dificultades desde el inicio del partido. Según sus palabras, los ingleses supieron imponerse en la primera parte:
«En los primeros 30 minutos el rival fue superior y nos encerró en nuestro campo. El 0:3 fue un golpe duro para nosotros. Sin embargo, intentamos atacar. Los problemas se acumularon desde el inicio: el tobillo de Pubill, y las molestias musculares de Cubarsí y Zubimendi», señaló el seleccionador.
El partido y el rendimiento del equipo
Detalles
Competición y fase
Liga de Naciones de la UEFA, jornada 6
Duelo estelar
España — Inglaterra (2:3)
Reacción del entrenador
Orgullo por el coraje del equipo pese a los problemas iniciales y la derrota
Bajas principales
Lesiones de Pubill, Cubarsí y Zubimendi
Cambios tácticos y aceptación de la derrota
Asimismo, el entrenador lamentó que, aunque el equipo logró cambiar la táctica y recortar distancias, finalmente no pudieron evitar la derrota:
«Luego cambiamos la táctica, los jugadores dieron todo. Es una pena no haber podido lograr al menos el empate. Estoy orgulloso de este equipo increíble. Hay que valorar los éxitos anteriores. Que los que vengan después intenten superar estos resultados. Hay que saber ganar y también saber aceptar la derrota», añadió de la Fuente.
¿Crees que la selección española de Luis de la Fuente podrá aprender de esta derrota y mejorar su juego en las próximas fases? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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