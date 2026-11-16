¿Qué dijo Luis de la Fuente tras la dura derrota ante Inglaterra?

Tras el encuentro en Madrid Teledeporte en declaraciones, de la Fuente destacó que tuvieron dificultades desde el inicio del partido. Según sus palabras, los ingleses supieron imponerse en la primera parte:

El seleccionador nacional de España Luis de la Fuente Liga de Naciones de la UEFA compartió sus impresiones tras el intenso y goleador encuentro disputado en casa contra Inglaterra ( 2:3 ). El técnico español no ocultó su satisfacción por la determinación mostrada por su equipo.

¿Qué dijo Luis de la Fuente sobre el nuevo récord de España y las críticas?

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«En los primeros 30 minutos el rival fue superior y nos encerró en nuestro campo. El 0:3 fue un golpe duro para nosotros. Sin embargo, intentamos atacar. Los problemas se acumularon desde el inicio: el tobillo de Pubill, y las molestias musculares de Cubarsí y Zubimendi», señaló el seleccionador.

El partido y el rendimiento del equipo Detalles Competición y fase Liga de Naciones de la UEFA, jornada 6 Duelo estelar España — Inglaterra (2:3) Reacción del entrenador Orgullo por el coraje del equipo pese a los problemas iniciales y la derrota Bajas principales Lesiones de Pubill, Cubarsí y Zubimendi

Cambios tácticos y aceptación de la derrota

Asimismo, el entrenador lamentó que, aunque el equipo logró cambiar la táctica y recortar distancias, finalmente no pudieron evitar la derrota:

«Luego cambiamos la táctica, los jugadores dieron todo. Es una pena no haber podido lograr al menos el empate. Estoy orgulloso de este equipo increíble. Hay que valorar los éxitos anteriores. Que los que vengan después intenten superar estos resultados. Hay que saber ganar y también saber aceptar la derrota», añadió de la Fuente.

¿Crees que la selección española de Luis de la Fuente podrá aprender de esta derrota y mejorar su juego en las próximas fases? ¡Deja tu opinión en los comentarios!