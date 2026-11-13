43 partidos sin conocer la derrota: una nueva página en la historia del fútbol español

Considerada como una de las grandes potencias del fútbol europeo y mundial, la selección nacional de España ha demostrado una vez más su excelente estado de forma. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo se enfrentó a la República Checa en la 5ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, ganando 2-0 y prolongando su racha de victorias consecutivas.

Un récord de 43 partidos invictos

Los españoles no habían vuelto a tropezar desde el primer partido de la Copa del Mundo 2026, torneo que terminaron ganando, contra Cabo Verde (0-0). Desde entonces, el equipo se ha convertido en una fuerza imparable.

Con esta victoria, la «Roja» ha llevado su racha de imbatibilidad a 43 partidos en tiempo reglamentario. Esto constituye un verdadero récord para el fútbol moderno.

Racha de la selección española Indicadores y detalles Victorias consecutivas 12 partidos ganados de forma seguida Racha de imbatibilidad 43 partidos sin perder en tiempo reglamentario Fecha de la última derrota Partido amistoso contra Colombia en marzo de 2024 (0-1) Balance general (racha actual) 34 victorias y 9 empates

Estadísticas y el secreto de la estabilidad

La última derrota de los españoles en tiempo reglamentario fue en marzo de 2024, en un amistoso contra Colombia (0-1). Desde entonces, el equipo suma 34 victorias y 9 empates . (Recordemos que la derrota en penaltis contra Portugal en la final de la Liga de Naciones 2025 cuenta como empate según el reglamento).

El equipo de Luis de la Fuente sigue ofreciendo un fútbol ofensivo atractivo y resultados constantes, deleitando a todos sus aficionados.

¿Cuánto tiempo crees que durará esta increíble racha de imbatibilidad de la España de Luis de la Fuente? ¡Deja tu opinión en los comentarios!