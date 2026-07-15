De la Fuente responde: España no se detendrá en el arbitraje

Tras la clasificación de España para la final de la Copa del Mundo 2026, comenzaron las discusiones sobre el arbitraje en el campamento francés. Sin embargo, Luis de la Fuente declaró que no comparte las quejas de Didier Deschamps, prefiriendo centrarse en lo esencial: el crecimiento continuo de España.

Deschamps descontento con el arbitraje

Francia perdió 0-2 ante España en la semifinal. Tras el partido, Didier Deschamps cuestionó el nivel del arbitraje, señalando que en un partido tan importante como una semifinal, las decisiones deben ser más precisas.

Las discusiones se intensificaron especialmente en torno a las jugadas polémicas y el penalti que dio lugar al primer gol. En el campamento francés surgieron opiniones de que estas decisiones influyeron en el guion del partido.

De la Fuente: «No estoy de acuerdo»

El seleccionador español Luis de la Fuente afirmó que no comparte la opinión de su homólogo francés sobre el arbitraje.

«No estoy de acuerdo. Hubo fueras de juego polémicos y algunos episodios dudosos, pero no tengo intención de discutir el arbitraje. Para mí, es más importante que la selección española siga mejorando», dijo de la Fuente.

Esta respuesta muestra el estado de ánimo del campamento español: priorizan la preparación para la final antes que entrar en polémicas.

España eligió su camino

Para de la Fuente, el tema principal no es el arbitraje, sino el juego del equipo. España llegó a la final contra Francia gracias al control del balón, la superioridad en el centro del campo y la disciplina defensiva.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti, y Pedro Porro anotó el segundo gol, consolidando la victoria española.

Partido Resultado España — Francia 2:0 Primer gol Mikel Oyarzabal Segundo gol Pedro Porro Resultado España está en la final

¿Por qué de la Fuente no entró en la polémica?

En tal situación, es arriesgado para el entrenador del equipo ganador hablar largo y tendido sobre el arbitraje, ya que cualquier respuesta puede causar un nuevo conflicto.

Entendiendo esto, de la Fuente centró la atención en la calidad de juego de España. Según él, el equipo aún debe seguir creciendo.

Esta es una señal importante antes de la final. España no se ve a sí misma como un equipo que ya ha logrado su objetivo, sino como uno que aún tiene trabajo por hacer.

La decepción de Francia es comprensible

Para Francia, esta derrota fue dura. El equipo de Deschamps era visto como uno de los favoritos del torneo, y muchos los imaginaban de nuevo en la final.

Sin embargo, contra España, Francia no pudo mostrar su mejor fútbol. Delanteros como Mbappé, Dembélé y Olise no tuvieron el impacto esperado.

Por lo tanto, aunque hubo debate arbitral, es difícil explicar la derrota de Francia solo por ese factor.

¿Quién será el rival en la final?

España se enfrentará al ganador de la semifinal Argentina — Inglaterra en la final de la Copa del Mundo 2026.

Si Argentina llega a la final, la «Roja» Lionel Messi se enfrentará al campeón vigente liderado por Lionel Messi. Si Inglaterra gana, dos grandes escuelas del fútbol europeo se verán las caras en la final.

Francia, por su parte, disputará el partido por el tercer puesto contra el equipo derrotado en la otra semifinal.

El mayor desafío espera a España

La respuesta de de la Fuente fue corta pero significativa: dejar de lado la polémica arbitral y prepararse para la final.

España derrotó a Francia, pero aún no es campeona. Ahora, la tarea principal para el equipo es trasladar la calma, el control del balón y el orden defensivo de la semifinal al partido decisivo.

¿Crees que España podrá mantener el nivel mostrado contra Francia en la final?