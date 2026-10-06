Remontada histórica de Francia: 76 toques y un show en 13 minutos

La selección de Francia demostró una gran fuerza de voluntad en su partido de la Liga de Naciones contra Bélgica. Los «Bleus» superaron una situación difícil en el Stade de France para ganar 4-1.

Sin embargo, el marcador final no refleja totalmente el dominio del juego. Bélgica se adelantó con un gol de Lukebakio en el minuto 35 y estuvo cerca de la victoria durante mucho tiempo. Francia solo cambió su cara después del minuto 77, marcando cuatro goles en el tiempo restante.

Todo cambió en 13 minutos

La remontada de Francia comenzó en el minuto 77.

El suplente Désiré Doué empató con un disparo preciso desde lejos. Cuatro minutos después, otro suplente, Rayan Cherki, puso a Francia por delante.

Michael Olise tuvo una gran contribución en este gol.

Los últimos minutos del encuentro fueron un recital de Olise. El jugador del Bayern Múnich puso el 3-1 en el minuto 88 y, en el 90+1, firmó su doblete para sellar la contundente victoria francesa.

Curiosamente, los cuatro goles de Francia llegaron en los últimos 13 minutos. Según Opta, es un caso poco común en la historia de la selección nacional marcar cuatro goles en menos de 15 minutos.

Francia establece un récord en el área rival

La presión de Francia en la segunda parte también se refleja en los números.

Según las estadísticas de Opta, los jugadores franceses tocaron el balón en el área de Bélgica 76 veces . Este es un récord absoluto para la selección francesa desde que se registran estas estadísticas.

A modo de comparación, los jugadores belgas solo tocaron el balón en el área francesa 8 veces .

En total, Francia realizó 23 disparos frente a los 5 de Bélgica. Los locales también dominaron claramente la posesión con un 66% frente al 34%.

Por eso, la victoria de Francia no es casualidad. El equipo mantuvo bajo presión a la defensa rival durante mucho tiempo y finalmente logró convertir esa superioridad en goles.

Los suplentes cambiaron el partido

Las decisiones de Zinédine Zidane jugaron un papel clave en la remontada.

Tras la entrada de Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise, el ataque francés cambió por completo. Los tres jugadores influyeron directamente en los goles.

Especialmente destacable es la eficacia de Olise. Tras entrar al campo, marcó dos goles y dio una asistencia.

Doué marcó un gol y dio dos asistencias a Olise.

De esta forma, los suplentes de Francia se convirtieron en la fuerza decisiva del encuentro.

La Francia de la era Zidane avanza con confianza

La victoria sobre Bélgica fue el primer triunfo en casa de Zinédine Zidane como seleccionador de Francia. Su equipo sigue invicto en la Liga de Naciones.

Tras cuatro jornadas, Francia lidera el Grupo 1 de la Liga A con 10 puntos.

La situación en el grupo es la siguiente:

Equipo Puntos Francia 10 Italia 7 Bélgica 6 Turquía 0

Italia también venció a Turquía por 3-1 en la 4ª jornada y subió al segundo puesto. Bélgica es tercera con 6 puntos y Turquía es última sin haber sumado aún.

La nueva cara de Francia

En esta etapa inicial de la era Zidane, Francia aún no se ve perfecta. Durante gran parte del partido contra Bélgica, el equipo sufrió por falta de precisión en ataque.

Pero lo más importante es que el equipo no se rindió en una situación difícil.

Perdiendo 0-1, Francia encerró al rival en su propia área en los últimos minutos. Resultado: cuatro goles en 13 minutos.

Este resultado demuestra no solo el talento individual de Francia, sino también su profundidad de banquillo y su capacidad para cambiar el rumbo del partido.

76 toques: récord. 23 disparos: presión. 13 minutos: cuatro goles. 4-1: una victoria importante en la era Zidane.

Francia refuerza así su liderato en la Liga de Naciones y vive una de las noches más impactantes bajo el mando de su nuevo entrenador.