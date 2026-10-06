Zidane revela el secreto: ¿Cómo remontó Francia un 4-1 en 13 minutos?

La selección de Francia estuvo por debajo en el marcador durante una parte del encuentro contra Bélgica en la Liga de Naciones. Sin embargo, el panorama cambió por completo: los «Bleus» marcaron cuatro goles en los últimos 13 minutos del tiempo reglamentario, sellando una contundente victoria por 4-1.

Zinedine Zidane no ocultó la razón principal de este cambio tras el partido. El técnico francés destacó que el equipo sabía que era capaz de darle la vuelta al juego incluso en situaciones difíciles.

Primera parte: el problema, segunda parte: la respuesta

La primera mitad del duelo Francia-Bélgica no fue sencilla para los anfitriones.

Bélgica abrió el marcador en el minuto 35 gracias a un gol de Lukebakio. Aunque los franceses tuvieron el control del balón y dominaron las llegadas, no lograron transformar esa superioridad en goles.

Francia se fue al descanso perdiendo 0-1.

Pero en la segunda mitad, el equipo de Zidane regresó al campo con una cara totalmente distinta.

En el minuto 77, Désiré Doué igualó el marcador. Poco después, Rayan Cherki puso a Francia por delante. Los minutos finales del encuentro se convirtieron en el recital de Michael Olise.

Olise anotó dos veces en los minutos 88 y 90+1, estableciendo el 4-1 definitivo.

De esta forma, Francia remontó un 0-1 para terminar el encuentro con un 4-1 a favor.

Zidane: «Corregimos los errores»

Tras el partido, Zidane no ocultó las carencias de su equipo en la primera parte.

«Por supuesto, hubo dificultades, pero eso es parte del juego. Estos partidos siempre ocurren. Lo importante es corregir los errores, y eso es exactamente lo que hicimos para tener una gran segunda parte».

En opinión del técnico francés, el equipo volvió tras el descanso con un enfoque totalmente distinto.

«En la primera parte nos faltó un poco, pero luego cambiamos el rumbo del partido por completo. Es una sensación muy agradable».

Esta remontada demostró que Francia también está preparada mentalmente. A pesar de ir por detrás, el equipo no se precipitó y aumentó la presión en la segunda parte.

Los cambios transformaron el partido

Para Zidane, una de las decisiones más importantes fue el uso de los jugadores de refresco.

Tras la entrada de Doué y Olise, el ataque francés se animó considerablemente. Al final, fueron ellos quienes jugaron un papel decisivo para romper la defensa belga.

Zidane explicó qué tarea se les encomendó a los jugadores que entraron desde el banquillo.

«Sabíamos que podíamos cambiar el destino del partido porque son jugadores de gran calidad».

Esto revela una de las grandes ventajas de la actual plantilla de Francia.

El equipo no depende solo de los titulares. Hay jugadores en el banquillo capaces de cambiar el rumbo de un encuentro.

13 minutos — cuatro goles

La remontada de Francia es aún más impresionante en números.

Minuto 77 — Doué.

Minuto 81 — Cherki.

Minuto 88 — Olise.

Minuto 90+1 — Olise.

Es decir, Francia marcó cuatro goles a Bélgica en 13 minutos.

Este resultado cambió por completo el guion del partido. Bélgica fue por delante desde el minuto 35 hasta el 77, para acabar perdiendo 4-1.

Francia consolida su liderato

La victoria sobre Bélgica permitió a Francia alcanzar los 10 puntos en el grupo.

Tras la 4.ª jornada, la tabla quedó así:

Posición Selección Puntos 1 Francia 10 2 Italia 7 3 Bélgica 6 4 Turquía 0

Italia es segunda con 7 puntos. Bélgica tiene 6. Turquía aún no ha sumado puntos.

Para Francia, la tarea principal está cumplida: el equipo salió de un partido difícil con tres puntos y reforzó su liderato.

Una señal importante en la era Zidane

La victoria sobre Bélgica significa mucho más que tres puntos para Francia.

Porque el equipo no perdió su estilo de juego incluso cuando iba perdiendo. Como dijo Zidane, las dificultades son naturales en el fútbol, pero lo importante es sacar las conclusiones correctas.

Francia lo demostró en la práctica.

En lugar de rendirse tras el 0-1, el equipo aumentó la presión. Los jugadores de refresco cambiaron el destino del partido.

El resultado — Cuatro goles en 13 minutos y una victoria por 4-1.

Esa es la conclusión más importante para Zidane: en Francia, no solo los titulares, sino también los suplentes pueden decidir el destino de un encuentro.

Si los «Bleus» logran llevar este espíritu y confianza a los próximos partidos, es natural que los objetivos de Francia en la Liga de Naciones sean aún más ambiciosos.