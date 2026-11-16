Una joven hospitalizada tras reventarse un simple grano

Una joven de 28 años que vive en Kotlas, en la región rusa de Arcángel, se enfrentó a un grave problema médico tras reventarse un pequeño grano. Lo que comenzó como un problema cutáneo sencillo terminó requiriendo una intervención quirúrgica.

Se informa que una joven llamada Alina se reventó por su cuenta un grano que le había salido en la frente. Sin embargo, al día siguiente apareció una hinchazón. En pocos días, su estado empeoró y la inflamación se extendió a otras partes de su rostro.

Tras esto, acudió a los médicos. Los exámenes médicos revelaron una acumulación de pus en su frente. Los especialistas extrajeron el pus mediante una cirugía y le recetaron antibióticos. La joven fue ingresada en el hospital.

Así lo informaron los medios locales, citando al canal de Telegram ruso Shot.

¿Por qué es peligroso reventar un grano?

Los especialistas destacan que reventar un grano con los dedos puede dañar la piel y facilitar que las bacterias penetren en las capas más profundas. Esto puede provocar inflamación y el desarrollo de una infección.

Por ello, los expertos recomiendan no reventar los granos por cuenta propia, lavarse bien las manos antes de tocar la piel del rostro y acudir al médico si la inflamación aumenta.

Los especialistas advierten que tratar de forma incorrecta un problema cutáneo aparentemente trivial puede causar complicaciones graves.