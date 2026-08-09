Sindarov revela el punto débil de Gukesh: «Me preparo para enfrentar su mejor versión»

Quedan pocos meses para el mayor duelo de la historia del ajedrez uzbeko. El ganador del Torneo de Candidatos, Javohir Sindarov, reveló un aspecto importante del juego de su rival que él mismo había detectado antes de su match contra el actual campeón mundial, Gukesh Dommaraju.

Sindarov no está dando demasiada importancia a los últimos resultados de Gukesh. Al contrario, se prepara en Ginebra para enfrentarse a la mejor versión del gran maestro indio y ya ha señalado uno de sus puntos débiles.

¿Qué problema ve Sindarov en Gukesh?

Según Javohir, el actual campeón mundial sigue jugando al ajedrez a un nivel muy alto. Sin embargo, a veces puede perder el equilibrio al intentar convertir una buena posición hasta el final.

«Creo que Gukesh está jugando muy bien. En mi opinión, su problema es que, incluso cuando tiene una buena posición, o una posición ganadora, puede perder el equilibrio. No sé cuál es la razón, pero si ven sus partidas, comprobarán que realmente está jugando muy bien».

Esta observación también se hizo evidente en algunas de las últimas partidas de Gukesh. Por ejemplo, en julio perdió dos partidas consecutivas en el Chennai Grand Masters pese a tener posiciones superiores.

Pero Sindarov no interpreta esta situación como una señal de que su rival se haya debilitado.

«Me prepararé para su mejor versión»

Para el gran maestro uzbeko, la cuestión principal no es la forma actual de Gukesh, sino en qué estado llegará en noviembre.

«No le presto demasiada atención. Sé que es un ajedrecista muy fuerte porque lo sentí personalmente cuando jugué contra él. Me prepararé para la mejor versión de Gukesh y creo que estará en su mejor forma en el match del Campeonato Mundial».

Esto también coincide con la postura que había expresado anteriormente. En una entrevista concedida a Chess.comen junio, calificó a Gukesh de «ajedrecista extremadamente fuerte» y señaló que uno de sus principales puntos fuertes era su juego en posiciones dinámicas. En aquella conversación, Javohir valoró las posibilidades en el duelo por el título en 50/50 .

Es decir, Sindarov no se apresura a presentarse como favorito ni a obtener una ventaja psicológica a partir de los recientes tropiezos de su rival.

¿Con qué estatus viajará Javohir a Ginebra?

Sindarov no llega al match por el título como un aspirante que haya llegado allí por casualidad.

En abril de 2026, ganó el Torneo de Candidatos celebrado en Chipre, asegurando la victoria una ronda antes. Javohir terminó el torneo con 10 puntos de 14, firmando uno de los resultados más convincentes de los últimos años en un Torneo de Candidatos.

Este resultado le otorgó el derecho a ser el aspirante oficial a la corona mundial de Gukesh.

En abril, en una entrevista con la FIDE, Sindarov también declaró que su próximo objetivo ya estaba claro:

«Mi siguiente paso es intentar ganar el match del Campeonato Mundial».

También indicó que había comenzado a planificar su preparación casi inmediatamente después del Torneo de Candidatos.

¿Cuál es la mayor ventaja de Gukesh?

Gukesh posee una experiencia importante que Javohir aún no tiene: ya sabe cómo se desarrolla un match por el Campeonato Mundial.

En diciembre de 2024, el gran maestro indio derrotó a Ding Liren en Singapur en un duelo a 14 partidas, 7,5-6,5 y se convirtió a los 18 años en el campeón mundial más joven de la historia. La victoria decisiva llegó en la 14.ª partida.

Sindarov también reconoce este factor. En su opinión, haber disputado una vez un match por el título le da a Gukesh cierta ventaja psicológica y organizativa.

Sin embargo, Javohir también mostró un crecimiento extraordinario durante el último año en torneos de máxima presión: ganó la Copa del Mundo de 2025 y después terminó primero en el Torneo de Candidatos.

El match por el título más joven de la historia

El enfrentamiento entre Sindarov y Gukesh ya ha entrado en la historia del ajedrez antes de que comience el match.

Como confirmó oficialmente la FIDE, el duelo por el título mundial se disputará en Ginebra, Suiza, del 25 de noviembre al 15 de diciembre . Ambos grandes maestros tendrán 20 años cuando comience el match. Esto lo convertirá en el match del Campeonato Mundial más joven de la historia del ajedrez.

Ginebra fue elegida como sede neutral. Según la FIDE, también hubo propuestas de India, Estados Unidos y Chipre, pero finalmente se decidió celebrar el duelo en territorio neutral.

¿Cómo se decidirá el campeón?

El match del Campeonato Mundial constará de 14 partidas clásicas .

El primer ajedrecista que alcance los 7,5 puntos será el ganador. Si el marcador queda 7-7 después de las 14 partidas, el campeón mundial se decidirá mediante desempates.

En este formato, un solo error puede cambiar el destino de todo el match. Por eso, la cuestión de «perder el equilibrio en una posición ganadora», señalada por Sindarov, podría adquirir una importancia especial en el duelo por el título.

Pero el enfoque de Javohir es diferente: no espera un error de su rival, sino que se prepara para el escenario en el que Gukesh juegue su mejor ajedrez.

En Ginebra, una corona y dos aspirantes de 20 años

En un lado estará Gukesh, campeón mundial a los 18 años y que ya ha sentido la presión de un match por el título.

En el otro, Javohir Sindarov, que conquistó consecutivamente la Copa del Mundo y el Torneo de Candidatos antes de llegar a la corona mundial.

Javohir no ocultó que ha detectado el punto débil de su rival. Pero su mensaje más importante fue otro: no espera los errores de Gukesh, sino su mejor versión.

A partir del 25 de noviembre, los debates teóricos entre estos dos jóvenes grandes maestros se resolverán sobre el tablero.

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