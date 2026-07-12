Neymar visto en silla de ruedas en un parque de Orlando: ¿está agotada la leyenda brasileña?

Neymar, el máximo goleador histórico de la selección brasileña, apareció en una situación inesperada tras su decepcionante participación en la Copa Mundial 2026. La estrella de 34 años, que disfrutaba de unas vacaciones en el parque temático Universal Orlando en Florida (EE. UU.), generó muchos comentarios al utilizar un scooter eléctrico (silla de ruedas) para desplazarse. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, durante sus vacaciones familiares, Neymar llevaba gafas de sol y una gorra, pero su decisión de no caminar despertó dudas entre los aficionados. Según testigos, el jugador pudo haber elegido este medio de transporte para evitar el cansancio físico al recorrer largas distancias en el parque o para proteger una lesión sufrida durante el torneo.

Depresión post-Copa Mundial

La selección de Brasil fue eliminada prematuramente de la Copa Mundial 2026 tras una sorprendente derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final. Aunque Neymar marcó un gol de penalti en el décimo minuto del tiempo añadido, no fue suficiente para evitar la derrota de la "Seleção". Esta dolorosa eliminación conmocionó al mundo del fútbol

Tras el partido, Neymar, visiblemente emocionado, anunció el fin de su carrera internacional. Disputó un total de 130 partidos con la camiseta de Brasil, anotando 80 goles y superando a leyendas como Pelé para convertirse en el máximo goleador de la historia del país. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, no pudo conquistar el título mundial que Brasil espera desde 2002.

Un testigo que habló con el Daily Star comentó: "Al principio nadie se dio cuenta de que la persona en el scooter era Neymar. Luego la gente lo rodeó. No sé por qué usaba el scooter, pero hacía mucho calor en Orlando. Después de que el personal de seguridad confirmara que era Neymar, todos intentaron acercarse a él".

El debate sobre el estado físico de Neymar se intensifica entre expertos y aficionados. Algunos sugieren que no estaba en plena forma durante el Mundial, mientras que otros aseguran que simplemente buscaba evitar el desgaste físico bajo el calor de Florida. En cualquier caso, la retirada de la mayor estrella del fútbol brasileño de la era moderna supone una gran pérdida para el deporte.