Juegos Asiáticos. Kirguistán derrotado por Tailandia, inicios sólidos de Japón e Irán

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Juegos Asiáticos. Kirguistán derrotado por Tailandia, inicios sólidos de Japón e Irán

El torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos de verano, que comenzó en los campos de Japón, continúa con partidos intensos, sorpresas y un verdadero drama deportivo. El partido inaugural que involucró a Kirguistán se convirtió en el enfrentamiento más emocionante del día. En el Grupo A, nuestros vecinos lideraban 2-0 contra Tailandia gracias a los goles de Iskandarbekov y Balbakov. Sin embargo, los tailandeses protagonizaron una remontada espectacular en la segunda mitad, anotando tres goles consecutivos para ganar 3-2.

En el mismo grupo, el anfitrión Japón venció fácilmente a Hong Kong por 2-0. En el Grupo B, los pesos pesados del continente, Irán y China, comenzaron su camino con tres puntos cruciales. ¿Cómo dejó escapar Kirguistán una ventaja de dos goles? ¿Han demostrado Japón e Irán ser los favoritos al título?

Drama en el Grupo A: La dolorosa remontada de Kirguistán y la superioridad de Japón

Los resultados más destacados de los partidos del 16 de septiembre:

  • Tailandia — Kirguistán (3-2): Iskandarbekov en el minuto 23 y Balbakov en el 47 pusieron el marcador 2-0, acercándose a la victoria; pero Tailandia cambió el rumbo con el gol de Mamah (56) y el doblete de Wongsa (69, 73).

  • Japón — Hong Kong (2-0): Los anfitriones tomaron la iniciativa desde el principio, liderando el grupo gracias a los goles de Ishi (37) y Nagano (89).

  • Situación en el grupo: Tailandia y Japón comparten el liderato con 3 puntos. Kirguistán, tras esta amarga derrota, está obligado a ganar en las próximas jornadas.

Batalla en el Grupo B: Irán aplasta a los EAU, China vence a Corea del Norte

Partidos decisivos en el segundo cuarteto de la fase de grupos:

  • EAU — Irán (1-3): En la segunda mitad, Shahrobodi (49), un autogol de Al Marzouqi (53) y el gol de Mazraye (88) dieron una gran victoria a los persas; solo Hant (57) descontó para los emiratíes.

  • China — RPDC (2-1): Tras ir perdiendo por el gol de Kuk (27), China mostró carácter para ganar gracias a los goles de Zhang (44) y Wu (68).

  • Liderazgo de Irán y China: Ambos equipos sumaron 3 puntos, dando un paso serio hacia la clasificación a la fase eliminatoria.

Conclusiones de la 1ª jornada: Los Juegos Asiáticos calientan la lucha por el trofeo

Los expertosy sus visiones analíticas sobre el inicio del torneo:

  • Pérdida de concentración: La derrota de Kirguistán tras ir ganando 2-0 muestra falta de experiencia y un bajón físico en los últimos 30 minutos.

  • Japón, el gran favorito: Los japoneses, jugando en casa, envían una advertencia a sus rivales con un fútbol tranquilo y tácticamente perfecto.

  • Intriga para la siguiente fase: La poca diferencia de puntos en todos los grupos promete que las jornadas 2 y 3 serán batallas de supervivencia.

Estos Juegos Asiáticos en Japón se están convirtiendo en una competición única donde cada minuto puede traer sensaciones y drama.

¿Cree que la derrota de Kirguistán fue error del entrenador o exceso de confianza de los jugadores? ¿Qué equipo merece más la medalla de oro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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