Un campeón coronado en una final arbitrada por oficiales uzbekos

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Un campeón coronado en una final arbitrada por oficiales uzbekos

El torneo FIFA ASEAN Cup, celebrado en Yakarta, concluyó con una final dramática. En la lucha por el título, Indonesia y Tailandia no lograron definir al ganador tras 120 minutos. El destino del campeón se decidió en la tanda de penaltis.

Cabe destacar que el encuentro decisivo fue dirigido por árbitros uzbekos, con un equipo arbitral liderado por Akhrol Riskullaev.

En la tanda de penaltis, Indonesia se impuso 4-2, conquistando el campeonato en el torneo celebrado en casa.

Eventos dramáticos durante el tiempo reglamentario de la final

El 5 de octubre, en la final disputada en Yakarta, el anfitrión Indonesia se enfrentó a Tailandia.

En la primera parte del encuentro, los equipos fueron cautelosos. El marcador se mantuvo en silencio hasta el minuto 84.

James puso a Indonesia por delante — 1-0.

Sin embargo, la alegría de los locales duró poco. Tres minutos después, Sanron empató para Tailandia.

El tiempo reglamentario terminó 1-1 y los equipos se fueron a la prórroga.

Sin ganador en la prórroga

El tiempo extra añadió aún más dramatismo a la final.

En el minuto 111, Chamratsame volvió a poner a Tailandia por delante — 1-2.

Pero los anfitriones no se rindieron.

Indonesia empató en el minuto 116 gracias a un gol de Baggott — 2-2.

De esta manera, los 120 minutos de la final no definieron al ganador.

El campeón decidido por la tanda de penaltis

El destino de ambos equipos se decidió finalmente en la tanda de penaltis.

En esta etapa, los jugadores indonesios fueron más precisos. Los locales ganaron la serie 4:2 ganando así el trofeo de la FIFA ASEAN Cup.

Así, el título del torneo en Yakarta fue para Indonesia.

Árbitros uzbekos en la final

La competición tiene una importancia especial para el fútbol de Uzbekistán.

El partido decisivo entre Indonesia y Tailandia fue dirigido por un equipo arbitral uzbeko encabezado por Akhrol Riskullaev. dirigió el encuentro.

Por lo tanto, uno de los partidos más importantes del torneo FIFA ASEAN Cup en Yakarta, la final, contó con la actuación de árbitros uzbekos.

Malasia gana la medalla de bronce

En el partido por el tercer puesto, Malasia y Vietnam se enfrentaron.

El único gol del encuentro se marcó en la segunda parte. En el minuto 62, Tierney anotó el gol que dio la victoria a Malasia.

Así, Malasia derrotó a Vietnam 1:0 y ocupó el tercer lugar de la competición.

Resultados de la FIFA ASEAN Cup

Final

Indonesia — Tailandia — 2:2

Tanda de penaltis — 4:2

Goles: James, 84'; Baggott, 116' — Sanron, 87'; Chamratsame, 111'.

Partido por el tercer puesto

Malasia — Vietnam — 1:0

Gol: Tierney, 62'.

El torneo de Yakarta concluyó con un verdadero drama futbolístico: en la final, primero Indonesia y luego Tailandia tomaron la ventaja, pero los anfitriones empataron en los últimos minutos y decidieron el título en los penaltis.

Uno de los aspectos más destacados es que este intenso duelo por el título fue arbitrado por oficiales uzbekos.

FIFA ASEAN CupAkhrol RiskullaevYakartaIndonesiaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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