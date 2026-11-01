Dos mujeres multadas con 2500 rublos por no levantarse durante el himno ruso

En la ciudad de Kaspiysk, Daguestán, dos mujeres fueron sancionadas administrativamente por no levantarse durante la interpretación del himno nacional de Rusia. Se les impuso una multa de 2500 rublos (372 944 soums) a cada una. Aunque una argumentó que tenía a su hijo pequeño en brazos y la otra alegó sentirse mal, el tribunal no aceptó sus justificaciones. Así lo informó The Caucasian Knot.

Se ha informado que a ambas mujeres se les levantó un acta administrativa por violar las normas de uso de los símbolos estatales de la Federación de Rusia.

Según el servicio de prensa de la Corte Suprema de Daguestán, el incidente ocurrió el 1 de septiembre durante un evento solemne en el Centro Educativo Republicano con motivo del Día del Conocimiento. Mientras sonaba el himno ruso, ambas mujeres permanecieron sentadas.

En la audiencia, las mujeres no aceptaron los cargos. Una de ellas declaró que no pudo levantarse debido a que tenía a su hijo pequeño en brazos, mientras que la otra explicó que se sentía mal de salud en ese momento.

Sin embargo, los jueces consideraron que las razones expuestas no eran suficientes y las declararon culpables de cometer una infracción administrativa. Hasta el momento, no se ha informado si las mujeres apelarán la decisión judicial.

Casos similares han ocurrido anteriormente en la región del Cáucaso.

En las repúblicas del Cáucaso Norte, ya se han registrado casos de ciudadanos sancionados administrativamente por mostrar falta de respeto al himno nacional. Estos incidentes suelen ocurrir en instituciones educativas y eventos deportivos.

Por ejemplo, en julio de 2024, se levantaron actas administrativas contra padres de alumnos que no se levantaron durante el himno ruso en una ceremonia de graduación en Nálchik.

Como resultado, ocho residentes de Kabardino-Balkaria fueron multados con 3000 rublos cada uno. Entre los sancionados se encontraba un empleado de la empresa RusHydro, a quien la compañía exigió disculparse públicamente por lo sucedido.

Asimismo, en abril de 2025, ocho personas fueron multadas en Kabardino-Balkaria y Karacháyevo-Cherkesia por faltar al respeto al himno nacional durante competiciones deportivas.

Posteriormente, se registró un incidente similar en la ciudad de Cherkesk, donde un joven de 20 años fue sancionado administrativamente por no levantarse en un estadio mientras sonaba el himno ruso.

De esta manera, el reciente suceso en Daguestán demuestra que continúan los procesos administrativos relacionados con el respeto a los símbolos estatales en ciertas regiones de Rusia.