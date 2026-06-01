¿Están vendiendo sus activos los inversores de Ethereum: Análisis de datos on-chain

A medida que el precio de Ethereum (ETH) se acercaba al nivel de los 2 000 USD durante la última semana, uno de los primeros inversores del proyecto comenzó a vender sus activos. Esta situación ha aumentado la preocupación por una mayor caída de los precios en el mercado. Sin embargo, los datos on-chain y los análisis de los traders ofrecen una perspectiva diferente sobre la situación. Así lo informa Cointelegraph.com informa .

Según datos de la plataforma analítica Lookonchain, una gran ballena de Ethereum que ha mantenido tokens desde los primeros años de la red vendió un total de 136 millones USD en activos ETH la semana pasada. El inversor colocó en el mercado lotes de 55 000 y 9 442 ETH a un precio promedio de 2 041 USD. A pesar de esto, se observa que no se ha convertido en una tendencia masiva.

El análisis de las "HODL waves" muestra que una gran parte de la oferta total de Ethereum permanece inactiva durante varios periodos de tiempo. Curiosamente, la proporción de poseedores a largo plazo (la cohorte de 5-7 años) ha aumentado ligeramente en comparación con el año pasado, pasando del 8,59 % al 9 %. Esto indica que la mayoría de los "viejos" inversores siguen siendo fieles a sus activos.

Actualmente, los principales movimientos en el mercado son impulsados por inversores a corto plazo. Por ejemplo, la proporción de quienes mantienen activos durante 3 a 6 meses ha caído del 13,5 % al 9 %. Esto refuta las hipótesis de que los OGs de Ethereum (primeros inversores) estén abandonando el mercado masivamente.

Actualmente, el par ETH/USD fluctúa alrededor del umbral psicológico de los 2 000 USD. Mientras los traders intentan determinar el suelo del precio, los datos de Glassnode muestran que la actividad durante el periodo de 2022, cuando el precio cayó por debajo de los 1 000 USD, era significativamente mayor que la actual.