Qo‘qon-1912 refuerza su defensa: se anuncia un nuevo fichaje

El Qo‘qon-1912 ha reforzado su plantilla con otro jugador experimentado durante el mercado de fichajes de verano. El defensa Ibrohim Yo‘ldoshev, quien disputó la primera parte de la temporada con el Andijon, defenderá ahora los colores de los «Shunqorlar».

El club confirmó oficialmente el traspaso

El servicio de prensa del club de Qo‘qon informó que se ha llegado a un acuerdo con el jugador de 27 años.

«El siguiente objetivo de los Shunqorlar, que siguen trabajando en la selección de jugadores, es el talentoso defensa Ibrohim Yo‘ldoshev», señala el comunicado del club.

La duración del contrato y los detalles financieros del acuerdo aún no han sido revelados.

Comenzó la temporada en el Andijon

Ibrohim Yo‘ldoshev pasó la primera parte de la temporada 2026 en las filas del Andijon. Durante el parón estival, el club del valle se despidió de varios futbolistas, incluido Yo‘ldoshev.

La experiencia del defensa en la Superliga y su rodaje competitivo podrían ser de gran ayuda para el Qo‘qon-1912 en la segunda mitad de la temporada.

Ha jugado en siete clubes

Nacido el 5 de junio de 1999 en Taskent, Yo‘ldoshev ha militado en varios clubes uzbekos a lo largo de su carrera.

A lo largo de los años, ha defendido los colores de:

Pakhtakor;

Metallurg;

Surkhon;

Dinamo;

Navbahor;

Lokomotiv;

Andijon.

Además, el jugador también ha sido convocado a las selecciones nacionales de Uzbekistán Sub-19, Sub-21 y Sub-23.

¿Qué rol le espera en su nuevo equipo?

Se espera que la llegada de Yo‘ldoshev aumente la competencia en la línea defensiva del Qo‘qon-1912. Gracias a su experiencia acumulada en varios clubes, podría ayudar al equipo a ganar solidez defensiva.

El servicio de prensa del club dio la bienvenida al jugador a la familia del Qo‘qon-1912 y le deseó éxito en su nueva etapa.

¿Crees que Ibrohim Yo‘ldoshev podrá convertirse en un defensa titular del Qo‘qon-1912?