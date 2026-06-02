El gobierno japonés apoya los ETF de criptomonedas y las stablecoins vinculadas al yen

Miembros del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón han propuesto reformar el sistema fiscal de criptomonedas del país y desarrollar stablecoins vinculadas al yen. Según Nada News, la asociación parlamentaria para el desarrollo de tecnologías blockchain ha presentado una recomendación especial a la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama. El documento abarca stablecoins, fondos cotizados en bolsa (ETF), monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y aplicaciones blockchain. Esto es reportado por Cointelegraph.com informa .

La recomendación propone duplicar el límite de apalancamiento para el comercio minorista de derivados cripto y crear un marco legal para los ETF basados en activos digitales. En respuesta, la ministra Katayama enfatizó que Japón no debe quedarse atrás en los cambios globales, citando la legislación estadounidense. Junichi Kanda, miembro del PLD, señaló la necesidad de expandir el sistema financiero on-chain en Asia, incluyendo la popularización de stablecoins en yenes.

Esta iniciativa llega dos meses después de que el gobierno japonés permitiera clasificar los criptoactivos como instrumentos financieros en lugar de solo medios de pago. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) también planea ajustar su marco regulatorio para permitir los ETF de criptomonedas. Actualmente, el mercado global de stablecoins asciende a 320 mil millones de dólares, dominado por tokens vinculados al USD.

Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), la capitalización de mercado de las stablecoins en yenes representa menos del 0,01 % de las vinculadas al dólar. Mientras tanto, la plataforma de predicción Polymarket, bajo presión regulatoria en EE. UU., explora oportunidades para entrar en el mercado japonés para 2030. Sin embargo, las estrictas leyes de juego podrían ser un obstáculo importante.