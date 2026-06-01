La policía en los Países Bajos tira al suelo a una mujer embarazada

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La policía en los Países Bajos tira al suelo a una mujer embarazada

Un incidente ocurrido en un centro de refugiados en los Países Bajos ha provocado un amplio debate en las redes sociales. Los videos difundidos muestran a agentes de policía usando la fuerza contra una mujer embarazada y tirándola al suelo.

Según los informes, las fuerzas del orden llegaron al centro tras recibir avisos sobre amenazas y actos de vandalismo. Mientras la policía intentaba detener a un sospechoso, una mujer embarazada, que se presume es su esposa, se acercó a ellos.

Durante la tensa situación, la policía utilizó la fuerza y la mujer fue derribada al suelo. El incidente fue grabado, se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó duras críticas públicas.

Según algunas fuentes, la mujer dio a luz prematuramente tras el incidente. Se informa que el bebé se encuentra en buen estado.

Se ha iniciado una investigación interna sobre las acciones de los agentes de policía. Las autoridades han declarado que están revisando los detalles del incidente para una evaluación legal.

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