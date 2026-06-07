Padre e hija se gradúan juntos de la facultad de medicina en Inglaterra

Simon Reynolds y su hija Emily Franklin, residentes de Taunton, Inglaterra, completaron con éxito sus estudios superiores en medicina simultáneamente. Se graduaron juntos del Somerset Centre for Multi-Professional Education, atrayendo la atención de muchos. Esto fue informado por Lifehacker.

Actualmente, Simon Reynolds y Emily Franklin trabajan en diversas áreas de los servicios médicos en el Somerset NHS Foundation Trust.

Según Emily Franklin, de 31 años, estudiar junto a su padre fue una experiencia inolvidable y única. Enfatizó que estudiar juntos les permitió comprenderse mejor y mantener un equilibrio entre las clases, el trabajo y la vida personal.

"Nuestra relación con mi padre siempre ha sido buena. Pero tener a alguien a tu lado que entienda lo difícil que es equilibrar el trabajo, la familia y la educación al mismo tiempo te da una fuerza especial", dice Emily Franklin.

Simon Reynolds admitió que volver a la vida estudiantil después de un largo paréntesis no fue fácil. Aunque ha trabajado en el sistema de salud durante casi 20 años, dijo que inicialmente estaba ansioso por comenzar sus estudios.

Según él, consideró abandonar los estudios varias veces. Sin embargo, gracias al apoyo de su hija y compañeros de clase, decidió continuar su educación.

"Pensé en dejar los estudios varias veces. Pero Emily y mis compañeros de grupo me animaron constantemente. Tener a mi hija a mi lado fue de gran ayuda. Criar a dos hijos mientras Emily lograba sus resultados es realmente admirable", dijo Simon Reynolds.

Emily Franklin expresó su satisfacción de que su padre superara todas las dificultades y ansiedades, enfatizando que este evento muestra que nunca es demasiado tarde para comenzar a adquirir nuevos conocimientos y habilidades.

Según Jez Igle, jefe del departamento de atención psiquiátrica, el apoyo mutuo entre el padre y la hija durante sus estudios sirvió como un ejemplo inspirador y positivo para todo el equipo.