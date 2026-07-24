Samsung Galaxy Z Fold8: se esperan cambios revolucionarios en la tecnología de pantallas plegables

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Samsung Galaxy Z Fold8: se esperan cambios revolucionarios en la tecnología de pantallas plegables

El gigante tecnológico surcoreano Samsung tiene como objetivo mejorar radicalmente la calidad de la pantalla de su próximo smartphone plegable, el modelo Galaxy Z Fold8. Según expertos del sector e influyentes informantes, el nuevo dispositivo eliminará uno de los mayores defectos inherentes a las pantallas plegables, ofreciendo a los usuarios una experiencia totalmente nueva. Así lo informa Ixbt.com que señala.

Según información del conocido bloguero tecnológico Ice Universe, la pantalla del Galaxy Z Fold8 se distinguirá no solo por una línea de pliegue prácticamente invisible, sino también por una rigidez general superior a la de los modelos anteriores. Al utilizar el dispositivo abierto, no recuerda a un panel flexible, sino a la pantalla rígida y plana de una tableta tradicional. Se espera que esto establezca nuevos estándares en el mercado de los smartphones plegables.

Capa de titanio y cristal UTG reforzado

Para lograr este resultado, los ingenieros de Samsung han implementado dos soluciones tecnológicas importantes. En primer lugar, se ha instalado una placa de soporte de titanio especial debajo de la pantalla. Conocido por su ligereza y extrema resistencia, el titanio estabiliza significativamente la estructura interna de la pantalla. Esta solución garantiza que la pantalla se vea plana incluso cuando se mira desde diferentes ángulos.

La segunda innovación importante es que el grosor de la capa UTG (Ultra Thin Glass) se ha duplicado. El aumento del grosor del cristal mejora la resistencia mecánica de la pantalla al tiempo que reduce la sensación de elasticidad al presionar con el dedo. Como resultado, la superficie de la pantalla se vuelve tan rígida y lisa como la de los smartphones tradicionales.

Actualmente, en muchos dispositivos plegables del mercado, se observan pequeñas ondulaciones o irregularidades bajo cierta luz, incluso lejos de la línea de pliegue. En el modelo Galaxy Z Fold8, este problema se ha resuelto por completo. El informante destaca que el nuevo modelo tiene una ventaja significativa en comparación con sus competidores como el Oppo Find N6 y el Vivo X Fold6.

La pantalla de mayor calidad del mercado

Técnicamente, se espera que el Galaxy Z Fold8 esté equipado con la pantalla flexible de mayor calidad del mercado. Se dice que el dispositivo también ocupará el primer lugar en cuanto a precisión de color y brillo. Esto proporciona una gran comodidad no solo para ver contenido, sino también para realizar tareas profesionales.

Este paso de Samsung intensificará sin duda la competencia en el segmento de los smartphones plegables. Si el Galaxy Z Fold8 realmente puede ofrecer una pantalla plana y robusta de nivel tableta, esto podría aumentar la confianza de muchos usuarios conservadores en los dispositivos plegables. Por el momento, no se ha revelado información precisa sobre la fecha de presentación oficial ni el precio del dispositivo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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