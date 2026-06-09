Ciudadanos uzbekos en Israel advertidos del peligro

La Embajada de Uzbekistán en Israel ha emitido una advertencia a los ciudadanos en el país sobre la posible escalada de la situación de seguridad.

Se insta a los ciudadanos uzbekos que se encuentran actualmente en el país a extremar la precaución. La Embajada ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que sigan estrictamente las instrucciones emitidas por el Mando del Frente Interno de Israel.

Para garantizar la seguridad, se recomiendan las siguientes medidas:

— permanecer siempre en zonas cercanas a espacios protegidos;

— entrar inmediatamente en un espacio protegido cuando suene la alerta aérea o la sirena;

— no abandonar el espacio protegido hasta que el Mando del Frente Interno lo autorice;

— monitorear continuamente las noticias oficiales y las instrucciones de emergencia.

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