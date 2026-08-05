SpaceX anuncia grandes planes en su primera reunión financiera

El gigante aeroespacial SpaceX celebró la primera reunión de presentación de resultados financieros de su historia, en la que quedaron patentes las diferencias de opinión entre su director Elon Musk y otros altos ejecutivos. El evento, dedicado al futuro de una empresa que avanza gradualmente hacia una salida a Bolsa, despertó gran interés en el mundo tecnológico, ya que se mencionaron cifras enormes relacionadas con Internet y la infraestructura de inteligencia artificial. Techcrunch.com informa de ello.

Según ixbt.com, durante la reunión Elon Musk afirmó que en el futuro la mayor parte de Internet a escala mundial se distribuirá precisamente a través de Starlink, y que esto podría hacerse realidad en menos de diez años. Según sus palabras, este objetivo será posible gracias a que la empresa se prepara para lanzar nuevos satélites de generación «V3» con una capacidad de transmisión mucho mayor.

Perspectivas de Starlink y enfoque de los directivos

Sin embargo, las declaraciones de Musk, como siempre llamativas y audaces, fueron presentadas por otros directivos de la empresa de una forma algo más moderada y cercana a la realidad. En particular, la directora ejecutiva Gwynne Shotwell destacó que los nuevos satélites aumentarían considerablemente la capacidad de la red y permitirían atender a más clientes en todo el mundo. A su juicio, se espera que Starlink represente una parte importante del tráfico global de Internet en los próximos años, una declaración formulada de manera mucho más prudente y cautelosa desde el punto de vista legal.

Las cuestiones financieras y las expectativas también ocuparon un lugar central en la reunión. El director financiero de la empresa, Bret Johnsen, explicó a los inversores el nuevo negocio de SpaceX, que consiste en alquilar potencia de cálculo (compute power) a empresas de inteligencia artificial. Se reconoció que esta actividad ya está generando miles de millones en ingresos para la compañía en poco tiempo.

Resultados financieros y mercado de la inteligencia artificial

Con el objetivo de atraer inversores y evitar riesgos legales, Bret Johnsen presentó previsiones financieras muy precisas y prudentes. Señaló que la demanda es elevada en los tres segmentos de negocio y que, especialmente en los contratos de servicios cloud, los indicadores económicos son cada vez más favorables. Según los cálculos de la empresa, las nuevas inversiones se amortizan en menos de un año.

También se informó de que, durante las primeras semanas del tercer trimestre, se habían firmado contratos por 6,7 mil millones de dólares adicionales en ingresos de servicios cloud para un periodo de seis meses a partir de octubre. Estos resultados y los ingresos previstos podrían llevar a SpaceX, al cierre de diciembre de este año, a un ritmo de ingresos anuales de 100 mil millones de dólares (ARR).

Esta primera reunión de presentación de resultados mostró cómo las ideas ambiciosas y orientadas al futuro de Elon Musk encajan con la estrategia precisa y basada en cálculos de la dirección ejecutiva y los responsables financieros de la empresa. Esto indica que SpaceX seguirá adaptándose a las exigencias de los mercados públicos y alcanzando nuevas cimas tecnológicas y financieras.