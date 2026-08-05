El pez más raro del mundo, el «pez demonio», hallado bajo una base militar

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El pez más raro del mundo, el «pez demonio», hallado bajo una base militar

Ubicado en el estado de Alabama, Estados Unidos, donde se produjeron armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial, Redstone Arsenal científicos identificaron, bajo este complejo militar, un pez cavernícola desconocido hasta ahora para la ciencia. El estudio sobre la nueva especie Scientific Reports fue publicado en la revista.

La nueva especie recibió el nombre de Demogorgonichthys arcanus Los científicos eligieron este nombre en referencia al personaje Demogorgon de la popular serie de Netflix «Stranger Things» y a un espíritu subterráneo de la mitología griega. Los especialistas la consideran uno de los peces cavernícolas más raros del mundo.

El descubrimiento se produjo por casualidad durante nuevas observaciones en la cueva Bobcat. El líder del estudio, el biólogo Matthew Niemiller, de la Universidad de Alabama, cayó en una poza mientras se desplazaba por la cueva y entonces vio unos extraños peces ocultos bajo las rocas. Logró grabarlos con una cámara subacuática.

Un pez blanco y ciego nada sobre la arena del fondo de una cueva.

Tras analizar las imágenes, se determinó que estos peces diferían claramente de los peces cavernícolas sureños ya conocidos en la región. La nueva especie presenta una protuberancia característica en la cabeza, un hocico más largo y aletas de estructura diferente.

Los análisis genéticos posteriores mostraron que este pez no pertenece a ninguno de los grupos de peces cavernícolas registrados hasta ahora. Los investigadores también detectaron mutaciones particulares en los genes relacionados con la proteína rodopsina, responsable de la visión. Esto indica que la especie perdió la capacidad de ver mediante una evolución independiente en un entorno completamente oscuro.

Tres vistas de un pez blanco sobre fondo negro y una escala de 1 cm.

Los especialistas señalan que la nueva especie identificada solo vive en la cueva Bobcat. Por ello, su población podría ser muy reducida. Además, como la cueva está conectada con el exterior a través de las aguas subterráneas, persiste el riesgo de contaminación.

Los autores del estudio Demogorgonichthys arcanus señalan que la especie podría incluirse entre las especies con alto riesgo de extinción según los criterios internacionales de conservación de la naturaleza. Por ahora se desconoce la cantidad exacta de estos peces raros, ya que gran parte de ellos habita en zonas de la cueva de difícil acceso para las personas.

Redstone ArsenalAlabamaNetflixMatthew NiemillerUniversidad de Alabama
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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