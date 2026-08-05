« El perro más feo del mundo » conquista Internet en una semana

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« El perro más feo del mundo » conquista Internet en una semana

El perro llamado Xuaxua, descrito como « el perro más feo del mundo », se convirtió en poco tiempo en uno de los personajes más populares de las redes sociales. Su aspecto inusual llamó la atención de millones de internautas. Así lo informaron medios de comunicación chinos.

Según se informó, en tan solo una semana, los videos cortos protagonizados por Xuaxua se difundieron ampliamente en distintas plataformas de video y acumularon millones de reproducciones. Muchos usuarios recibieron con interés el peculiar aspecto del animal y elogiaron su « encanto feo ». Algunos incluso llamaron humorísticamente a Xuaxua « el perro que quedó primero empezando por el último lugar en un concurso de belleza ».

La prensa local china precisó que los padres de Xuaxua son border collies de raza pura que participan en exposiciones y cuya apariencia cumple plenamente con los estándares de la raza. Además, los demás cachorros de la misma camada también nacieron con un aspecto atractivo y conforme a los estándares de la raza.

Sin embargo, una rara mutación genética hizo que Xuaxua tuviera un aspecto completamente distinto al de los demás perros. Su pelaje crece de forma muy desordenada, y los mechones de pelo plumoso que sobresalen a ambos lados de sus orejas lo hacen aún más peculiar. Precisamente este aspecto inusual fue el principal factor que lo hizo famoso en Internet.

Según la publicación, durante mucho tiempo fue imposible vender al perro debido a su apariencia atípica. Sin embargo, la situación cambió por completo después de que un video suyo se publicara accidentalmente en Internet. En poco tiempo, Xuaxua se convirtió en una estrella de las redes sociales y el interés por él aumentó considerablemente.

Como resultado, ayer, 3 de agosto, Xuaxua fue vendido a su nuevo dueño por 2.400 yuanes, es decir, aproximadamente 4,3 millones de sumes. De este modo, el perro al que antes nadie prestaba atención se convirtió, gracias a su fama en Internet, en un animal conocido por muchas personas.

Este suceso demostró una vez más que las redes sociales pueden convertir, en muy poco tiempo, situaciones cotidianas en temas de debate a escala mundial.

Huahua
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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