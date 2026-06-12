Expresidente de Corea del Sur condenado a 30 años de prisión

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Expresidente de Corea del Sur condenado a 30 años de prisión

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido condenado a 30 años de prisión. El tribunal lo declaró culpable en un caso relacionado con el envío de drones a Corea del Norte.

Se informó que el exjefe de Estado fue acusado de abuso de poder y de ayudar al bando enemigo.

La fiscalía enfatizó que las acciones de Yoon Suk Yeol agravaron la situación en la región y representaron una grave amenaza para la seguridad nacional.

El expresidente niega los cargos en su contra. Es posible que continúen procesos legales adicionales sobre la sentencia.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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