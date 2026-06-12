El misterio de la cueva de 9.000 años que guarda las primeras huellas de la humanidad

Ubicada en las vastas llanuras de la Patagonia argentina, la Cueva de las Manos es uno de los ejemplos más antiguos y misteriosos de la historia de la humanidad. Este lugar es un patrimonio histórico único donde la vida, las tradiciones de caza y la visión del mundo de las personas que vivieron hace miles de años quedaron grabadas en superficies rocosas. La cueva tiene una historia de más de 9.000 años, y sus miles de huellas de manos, escenas de caza y diversos símbolos dan fe de las primeras expresiones artísticas de la humanidad. Fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999.

Situado en las tranquilas y extensas regiones de la Patagonia, este lugar no es solo un destino turístico, sino un museo histórico al aire libre. Las huellas de manos en las paredes rocosas se interpretan como marcas simbólicas de los antiguos humanos diciendo: "Yo estuve aquí". Los turistas entran a la cueva solo acompañados por un guía a través de pasarelas de madera especiales, lo que ayuda a preservar las pinturas antiguas. A lo largo del camino, los expertos brindan información interesante sobre el significado de las imágenes y los métodos utilizados para crearlas.

La naturaleza que rodea la cueva también es increíblemente atractiva. Caminar a lo largo del cañón del río Pinturas, cruzar el río y llegar a la entrada de la cueva añade un placer único al viaje. Además, las rocas coloridas (rosas, amarillas y naranjas) en el área de Tierra de Colores son perfectas para caminatas ligeras y fotografía. El cercano Parque Patagonia enriquece aún más el viaje con su vida silvestre, fauna local y programas de observación de estrellas que se llevan a cabo por la noche.

Llegar a este sitio es un poco complejo pero interesante. Primero se vuela a Buenos Aires y luego se viaja a la Patagonia. El punto más cercano es la ciudad de Perito Moreno, que está a unos 117 km de la cueva. La ruta continúa por la famosa Ruta 40 o Bajo Caracoles, y la última parte consiste en caminos de ripio y tierra que requieren precaución. La época más conveniente para viajar es durante los meses de primavera y verano, de octubre a abril, ya que en invierno el frío intenso y la nieve dificultan los caminos.