Ecuador: hallan siete cuerpos calcinados en una casa

·100·Mundo
Ecuador: hallan siete cuerpos calcinados en una casa

Los cuerpos calcinados de siete personas fueron encontrados en una vivienda en la provincia de Cañar, en el sur de Ecuador. Las autoridades policiales locales han iniciado una amplia investigación sobre el incidente. Así lo informaron las autoridades del país, citando a CBS News .

Según se ha informado, la tragedia ocurrió el 28 julio en la localidad de La Troncal. La policía descubrió los cuerpos de siete personas dentro de la casa. Las manos y los pies de dos de ellas estaban atados con alambre. Cerca del lugar de los hechos también se encontró un automóvil quemado.

Según los datos preliminares, las víctimas tenían entre 21 y 30 años. Los investigadores no descartan que este crimen esté relacionado con una disputa territorial entre grupos criminales en el país.

Según las fuerzas del orden, en las paredes de la casa se escribieron frases como «Tierra de lobos» y «Lobos activos». Se está investigando si estas inscripciones podrían estar relacionadas con Los Lobos , una de las principales organizaciones criminales de Ecuador.

En los últimos años, la actividad de los grupos criminales ha aumentado drásticamente en Ecuador. Dado que el país se ha convertido en un punto clave para las rutas de contrabando de cocaína, también se multiplican los enfrentamientos entre bandas armadas.

También en junio, los cuerpos de ocho personas fueron hallados dentro de bolsas de plástico en el suroeste del país. En aquel momento, las autoridades también relacionaron el suceso con un enfrentamiento entre bandas rivales.

Según las estadísticas oficiales, durante 2025 más de 9 200 personas fueron víctimas de la violencia en Ecuador. El gobierno del país ha declarado el estado de excepción en varias regiones para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaUn niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaHoy, 12:12Al borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránAl borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránHoy, 12:09Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaRescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaHoy, 12:07Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Hoy, 11:56Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaUna criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaHoy, 11:53Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreUna niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreHoy, 11:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital