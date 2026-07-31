Ecuador: hallan siete cuerpos calcinados en una casa

Los cuerpos calcinados de siete personas fueron encontrados en una vivienda en la provincia de Cañar, en el sur de Ecuador. Las autoridades policiales locales han iniciado una amplia investigación sobre el incidente. Así lo informaron las autoridades del país, citando a CBS News .

Según se ha informado, la tragedia ocurrió el 28 julio en la localidad de La Troncal. La policía descubrió los cuerpos de siete personas dentro de la casa. Las manos y los pies de dos de ellas estaban atados con alambre. Cerca del lugar de los hechos también se encontró un automóvil quemado.

Según los datos preliminares, las víctimas tenían entre 21 y 30 años. Los investigadores no descartan que este crimen esté relacionado con una disputa territorial entre grupos criminales en el país.

Según las fuerzas del orden, en las paredes de la casa se escribieron frases como «Tierra de lobos» y «Lobos activos». Se está investigando si estas inscripciones podrían estar relacionadas con Los Lobos , una de las principales organizaciones criminales de Ecuador.

En los últimos años, la actividad de los grupos criminales ha aumentado drásticamente en Ecuador. Dado que el país se ha convertido en un punto clave para las rutas de contrabando de cocaína, también se multiplican los enfrentamientos entre bandas armadas.

También en junio, los cuerpos de ocho personas fueron hallados dentro de bolsas de plástico en el suroeste del país. En aquel momento, las autoridades también relacionaron el suceso con un enfrentamiento entre bandas rivales.

Según las estadísticas oficiales, durante 2025 más de 9 200 personas fueron víctimas de la violencia en Ecuador. El gobierno del país ha declarado el estado de excepción en varias regiones para reforzar la lucha contra el crimen organizado.