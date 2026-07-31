La etapa superior de un cohete Falcon 9 se estrellará contra la Luna

Se espera que el 5 de agosto de este año, la etapa superior gastada de un cohete Falcon 9 impacte contra la superficie lunar. Según informa ixbt.com, estos restos quedaron en el espacio tras la misión Firefly Blue Ghost-1 realizada en enero de 2025. De acuerdo con los cálculos preliminares de los científicos, esta colisión brindará a los astrónomos la oportunidad de realizar observaciones científicas únicas. Así lo informa Ixbt.com .

Según los especialistas, el encuentro tendrá lugar cerca de los cráteres Einstein y Bell, en la parte occidental de la Luna. Se espera que el destello generado en el momento de la colisión sea lo suficientemente brillante como para ser observado con la ayuda de telescopios sensibles desde la Tierra. Esto abrirá el camino para que los científicos estudien en tiempo real la interacción de los cuerpos espaciales con superficies naturales.

Polvo lunar y su dinámica

Según los resultados de una nueva investigación científica, se estima que la columna de material expulsado como resultado del fuerte impacto se elevará a una altitud de entre 75 y 100 kilómetros. En los primeros minutos, la nube de polvo formada parecerá significativamente más brillante que el fondo del cielo oscuro. Sin embargo, los indicadores reales pueden diferir ligeramente de los cálculos teóricos.

Los científicos señalan que el principal valor científico de este fenómeno no radica en el destello de corta duración en sí, sino en el análisis de la dinámica del material expulsado y en la prueba práctica de los modelos de impacto lunar. Tales observaciones servirán como una base teórica importante para futuras investigaciones espaciales.

Desechos espaciales y medidas de seguridad

La NASA y otras agencias espaciales planean seguir de cerca este proceso. En particular, se prevé que la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) fotografíe el lugar del impacto previsto aproximadamente una semana antes y una semana después del evento. Esto permitirá evaluar con precisión el tamaño del nuevo cráter creado por el impacto.

Los investigadores señalan que tales observaciones relacionadas con los desechos espaciales artificiales son de vital importancia para evaluar de antemano los riesgos potenciales para la infraestructura lunar y las futuras expediciones de los programas lunares de la humanidad.