Marruecos exigió la devolución de ciudades españolas

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Marruecos exigió la devolución de ciudades españolas

En la costa del norte de África, frente al mar Mediterráneo, se encuentran dos ciudades que pertenecen a España, informó MSN .

Aunque Ceuta y Melilla se encuentran en el continente africano, se consideran enclaves autónomos de España. Estas ciudades han formado parte del territorio español durante siglos.

Madrid insiste en que Ceuta y Melilla pertenecen a España. Sin embargo, Marruecos no está de acuerdo con esta posición y ha exigido repetidamente la devolución de estos territorios.

Estas dos ciudades han estado en el centro de guerras, disputas políticas y tensiones diplomáticas desde el siglo XVI.

Recientemente, un grupo de expertos con sede en Washington pidió al gobierno de EE. UU. que declarara a Ceuta y Melilla como territorios marroquíes ocupados.

Por esta razón, la historia, el estatus y el futuro de estas dos ciudades siguen siendo uno de los temas más delicados entre España y Marruecos.

MarruecosEspañaCeutaMelillaMadrid
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Nodirbek Razzokov
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