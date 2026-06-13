El Primer Ministro de Pakistán dice que EE. UU. e Irán están cerca de un acuerdo

El Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, hizo una declaración importante sobre las negociaciones entre EE. UU. e Irán. Afirmó que las partes están más cerca que nunca de un acuerdo de paz.

Sharif enfatizó que el proceso podría concluir en las próximas 24 horas. Se espera que el acuerdo se firme primero electrónicamente, seguido de conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

El Primer Ministro pakistaní agradeció a EE. UU. e Irán por sus esfuerzos en las negociaciones. Expresó su esperanza de que este acuerdo siente las bases para una paz duradera en la región.