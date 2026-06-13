Funcionario despedido por usar IA para borrar basura

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Funcionario despedido por usar IA para borrar basura

Un funcionario público en Almaty, Kazajistán, fue despedido por el uso inapropiado de tecnologías de inteligencia artificial. Intentó hacer parecer que un problema de residuos se había resuelto utilizando IA para editar una fotografía de un área llena de basura.

Resulta que a mediados de mayo, un usuario de la red social Threads publicó fotos que mostraban que la basura se había estado acumulando durante mucho tiempo en uno de los patios del distrito de Bostandyk.

En respuesta a esta queja, la administración del distrito anunció que el área había sido limpiada por los servicios municipales y proporcionó fotografías como prueba. Sin embargo, el usuario señaló que las imágenes habían sido alteradas artificialmente. Incluso la propia plataforma etiquetó las fotos como "contenido creado con la ayuda de inteligencia artificial".

"Tomaron las fotos de la basura que publiqué, usaron IA para borrar los residuos y lo presentaron como el resultado de las labores de limpieza", comentó el usuario.

El 9 de junio, el servicio de prensa de la administración de la ciudad de Almaty emitió una declaración oficial confirmando que el funcionario que publicó la imagen admitió haber utilizado inteligencia artificial.

Según la administración, dado que el empleado admitió su error, no fue necesaria una investigación interna adicional. Al mismo tiempo, su contrato laboral fue rescindido y su servicio en el organismo estatal finalizó.

Las autoridades declararon que el asunto se considera cerrado y que no son necesarios más procedimientos disciplinarios.

Este incidente demuestra una vez más las consecuencias que puede acarrear el uso indebido de las capacidades de la inteligencia artificial.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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