Serpientes robóticas comienzan a monitorear redes eléctricas en China

En China, se ha implementado el uso de serpientes robóticas para monitorear las líneas de transmisión eléctrica. Se desplazan a lo largo de los cables para detectar fallas y sobrecalentamientos que podrían causar accidentes. Esto fue reportado por la revista Interesting Engineering.

Se informa que los robots se están utilizando en Kunming, el centro administrativo de la provincia de Yunnan. Mientras se enroscan y se mueven por los cables, utilizan cámaras y sensores especiales para identificar cables cortados, piezas desgastadas y cambios de temperatura anormales. Según los desarrolladores, los robots ya han inspeccionado más de 130 kilómetros de líneas eléctricas.

Este sistema fue desarrollado por la oficina de suministro eléctrico del distrito de Guandu. Los representantes de la oficina señalan que las inspecciones realizadas por robots son tres veces más eficientes que los métodos manuales tradicionales.

A diferencia de los drones, que se utilizan frecuentemente para monitorear redes eléctricas, las serpientes robóticas se mueven directamente a lo largo de los cables. Esto les permite operar libremente en áreas donde los vuelos de drones están restringidos, especialmente cerca de aeropuertos. Además, estos robots son resistentes a las interferencias electromagnéticas de las líneas de alta tensión, lo que no afecta su control ni la calidad de la imagen.

La nueva tecnología ayuda a superar varios inconvenientes de los drones, como la dependencia del clima y la duración limitada de la batería. Gracias a un monitoreo continuo a corta distancia, los especialistas del sector energético pueden identificar y resolver problemas potenciales con mayor rapidez.

Las empresas energéticas chinas están utilizando activamente no solo serpientes robóticas, sino también perros robot, drones y cámaras de vigilancia fijas para monitorear la infraestructura.

La serpiente robótica tiene un cuerpo flexible compuesto por varios segmentos, lo que le permite moverse libremente a lo largo de los cables y sortear diversos obstáculos, como aisladores. Esto le permite llegar fácilmente a áreas difíciles de inspeccionar para humanos o drones. Para detectar fallas y riesgos potenciales a tiempo, se han instalado una cámara y sensores especiales en la cabeza del robot.

Cabe destacar que el robot obtiene energía directamente de las líneas eléctricas que inspecciona mediante un método sin contacto.

Tras pruebas exitosas en varias líneas de transmisión, las empresas han ampliado el uso de robots a áreas más complejas. También se están empleando perros robot para trabajos de inspección en zonas de alta tensión y otras áreas peligrosas para los humanos.