¿Quiere Suiza limitar su población a 10 millones?

Se está celebrando un referéndum en Suiza sobre una iniciativa para limitar la población a 10 millones de personas. Este tema ha provocado grandes debates en la vida política del país.

Los partidarios de la iniciativa creen que el crecimiento demográfico aumenta la presión sobre el transporte, el mercado inmobiliario y los recursos naturales. Destacan que esta decisión es importante para la sostenibilidad ecológica.

La parte contraria argumenta que tal restricción podría tener un impacto negativo en la economía, ya que el mercado laboral suizo depende en gran medida de migrantes altamente cualificados.

Los analistas consideran este referéndum como parte de los crecientes debates sobre migración y demografía en Europa.