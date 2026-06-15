La policía mata por error a una niña de 9 años

En Pakistán, agentes de policía cometieron un grave error mientras perseguían a unos asaltantes, abriendo fuego contra un vehículo equivocado. Como resultado, una niña australiana de 9 años murió y dos miembros de su familia resultaron heridos. Así lo informó The Independent .

El incidente ocurrió en la ciudad de Chakwal, en la provincia de Punyab. Se informó que la noche del 10 de junio, asaltantes armados en motocicletas atacaron a la familia y les robaron joyas por un valor aproximado de 500,000 rupias pakistaníes (unos 1,800 dólares).

En ese momento, la policía perseguía a otros delincuentes. Cuando la familia abandonaba el lugar en su automóvil tras el incidente, los agentes abrieron fuego al confundirlos con los sospechosos.

Según un portavoz de la policía, debido a que el vehículo se movía rápido, lo confundieron con el de los asaltantes y dispararon sin control.

Como resultado de la tragedia, una niña de 9 años llamada Haniya Ahmed fue trasladada al hospital, pero no se pudo salvar su vida. Su padre y su hermano resultaron heridos, mientras que su madre resultó ilesa.

Más tarde se anunció que dos sospechosos principales murieron en un enfrentamiento con la policía. Mientras tanto, un oficial de policía ha sido arrestado y se ha iniciado una investigación.

El gobierno ha formado un equipo de investigación conjunto para analizar el incidente. Se ha declarado que se tomarán medidas legales estrictas si se demuestra negligencia o culpabilidad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia también anunció que está brindando asistencia consular a la familia.