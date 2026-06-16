Sismo de magnitud 6,3 provoca pánico en China

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Sismo de magnitud 6,3 provoca pánico en China

Se registró un fuerte temblor en la provincia de Xinjiang, situada en el noroeste de China. Según los primeros informes, el desastre natural dejó al menos un muerto y varios ciudadanos heridos en diversos grados.

Se informó que el sismo ocurrió el 16 de junio alrededor de las 17:06 hora local. Los expertos estiman la magnitud del temblor en 6,3. El epicentro se localizó en una zona montañosa del distrito de Haysi, a unos 10 kilómetros de profundidad.

Tras las fuertes sacudidas, los trabajadores de las minas de carbón en las zonas cercanas al epicentro fueron evacuados inmediatamente a lugares seguros. Actualmente, las autoridades competentes continúan determinando los daños y el número de afectados.

Los servicios de rescate han comenzado la búsqueda de ciudadanos que podrían haber quedado atrapados bajo los escombros. Al mismo tiempo, los expertos evalúan la posibilidad de deslizamientos de tierra y otros desastres naturales secundarios.

Las autoridades pertinentes de China han activado medidas de emergencia. Tras el sismo principal, se han observado varias réplicas, la más fuerte de las cuales alcanzó una magnitud de 4,9.

ChinaXinjiang
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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