Antigua villa descubierta cerca de Roma asombra a los científicos

Se han identificado los restos de una villa vasta y lujosa perteneciente a la época del Imperio Romano en la zona de Castel di Guido, situada cerca de la capital italiana, Roma. El hallazgo histórico está despertando un gran interés entre arqueólogos y especialistas.

Se informó que en febrero de este año, los residentes locales notificaron a las autoridades sobre actividades sospechosas en la zona. Durante las investigaciones posteriores, los carabineros detectaron rastros de excavaciones ilegales: actividad nocturna, tierra recién removida y el uso de maquinaria no autorizada.

Durante la investigación, se supo que un grupo de personas entró en la zona con una excavadora y llegó hasta una antigua estructura oculta bajo tierra. Aunque las excavaciones fueron detenidas rápidamente, fueron precisamente estas acciones las que permitieron el descubrimiento de una villa romana desconocida hasta ahora para la ciencia.

Los arqueólogos han logrado descubrir un atrio central, un salón amplio con un estanque de recolección de agua y suelos de mosaicos únicos trabajados en blanco y negro. Se dice que los mosaicos conservan patrones geométricos y vegetales.

Representantes del Ministerio de Cultura de Italia señalan que esta zona formaba parte de un asentamiento llamado Lorium, visitado frecuentemente por los emperadores romanos. Por ello, la villa encontrada podría haber sido la residencia de aristócratas ricos de la alta sociedad.

Durante las excavaciones, también se encontraron decoraciones de mármol, fragmentos de estatuas y artefactos pertenecientes a Silvano, considerado el protector de la naturaleza en la mitología romana.

Las autoridades indican que algunas partes de la estructura resultaron dañadas debido a las excavaciones ilegales. Sin embargo, aún no está claro si se han robado objetos de valor histórico. Actualmente, las investigaciones arqueológicas continúan en la zona. En el futuro, los visitantes podrán contemplar este sitio histórico único mediante registro previo.