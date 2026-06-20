Mañana, un fenómeno astronómico raro: el día más largo

Mañana, 21 de junio, el hemisferio Norte experimentará el día más largo del año. Así lo informó Associated Press.

Este fenómeno se denomina solsticio de verano y se considera uno de los procesos astronómicos más importantes de la naturaleza. En este momento, el Sol permanece visible en el cielo durante el periodo más largo y las personas disfrutan de la mayor cantidad de luz diurna del año.

En el hemisferio Sur ocurre lo contrario. Allí se observa el día más corto del año y comienza la estación de invierno.

Se informa que el término «Solsticio» proviene de las palabras latinas «sol» — Sol y «stitium» — detención o pausa. El solsticio de verano marca la culminación del proceso en el que el Sol alcanza su punto más alto en el cielo durante el año. A partir de este día, los días comienzan a acortarse gradualmente hasta finales de diciembre.

Los expertos señalan que, mientras la Tierra se desplaza alrededor del Sol, su eje está ligeramente inclinado. Por ello, la luz y el calor solar no se distribuyen uniformemente entre los hemisferios Norte y Sur a lo largo del año.

El «solsticio» es el periodo en que la Tierra está más o menos inclinada hacia el Sol, y es precisamente entonces cuando la diferencia entre el día y la noche alcanza su nivel máximo.

En el hemisferio Norte, el solsticio de verano ocurre generalmente entre el 20 y el 22 de junio. Este año, dicho fenómeno caerá el 21 de junio.

Lo opuesto se observa en el solsticio de invierno. En este momento, el hemisferio Norte se inclina lo máximo posible lejos del Sol, produciendo el día más corto y la noche más larga del año. El solsticio de invierno ocurre generalmente entre el 20 y el 23 de diciembre.