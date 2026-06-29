Flipper Devices presenta Busy Bar, un gadget para aumentar la productividad

El creador del Flipper Zero, popular entre hackers y entusiastas de la tecnología —la empresa londinense Flipper Devices— ha cambiado ligeramente su enfoque al presentar el nuevo gadget Busy Bar. Este dispositivo está diseñado para mejorar la productividad del usuario, optimizar la gestión del tiempo e informar a los demás sobre su estado de disponibilidad. Así lo informa Techcrunch.com.

Visualmente, el Busy Bar se asemeja a un reloj de escritorio equipado con varios botones y diales. La parte frontal cuenta con una pantalla de matriz LED de 72x16 píxeles, que admite 16 millones de colores y tiene un brillo de 400 nits. Gracias a un sensor especial, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente al entorno. El panel posterior incluye una pantalla monocromática adicional que muestra el estado, el temporizador y la carga de la batería.

Especificaciones técnicas y funcionalidad

El dispositivo no solo proporciona información visual, sino que también puede reproducir notificaciones y sonidos personalizados a través de un pequeño altavoz lateral. En la parte superior se encuentra un botón de selección de modo, un botón de start/stop y un dial giratorio para navegar por los menús. El Busy Bar cuenta con conectividad Wi-Fi, Bluetooth y USB, y su batería de 3250 mAh dura hasta 8 horas en modo activo y hasta dos semanas en modo de espera.

La función principal del gadget es mostrar el nivel de ocupación del usuario. Por ejemplo, los empleados que trabajan remotamente pueden informar a las personas en su hogar que están ocupados con una tarea importante a través de esta pantalla. Además, el dispositivo permite configurar temporizadores Pomodoro populares para aumentar la productividad y cuenta con una función para bloquear aplicaciones distractoras.

Sistema de hogar inteligente y software

Según ixbt.com, el Busy Bar cuenta con la certificación Matter. Esto significa que puede integrarse con dispositivos de hogar inteligente en los ecosistemas de Amazon, Apple y Google. Los usuarios pueden automatizar otros dispositivos inteligentes según el estado del gadget. Por ejemplo, al unirse a una videoconferencia, gracias a la integración con macOS, el dispositivo pasa automáticamente al estado "On Call" y desactiva las notificaciones.

Para los desarrolladores, el Busy Bar se presenta con firmware abierto (open firmware). Los programadores pueden crear sus propios widgets mediante bibliotecas de Python y TypeScript, así como a través de HTTP API y MQTT. La empresa planea lanzar aplicaciones para iOS, Android y macOS, mientras que la versión de Windows llegará un poco más tarde.

Se espera que las ventas del Busy Bar comiencen el 14 de julio. Los primeros 3,000 compradores podrán adquirir el gadget por 199 dólares, tras lo cual su precio oficial será de 249 dólares. Flipper Devices tiene la intención de lanzar próximamente accesorios como soportes de pared y protectores de pantalla.